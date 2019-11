2. Österreichische Jugendkonferenz: Politik aktiv mitgestalten!

Direkte politische Beteiligung und Dialog auf Augenhöhe mit PolitikerInnen bietet die 2. Österreichische Jugendkonferenz von 4.-6. März für Jugendliche aus Österreich und Südtirol.

Wien (OTS) - Politik für junge Menschen soll mit jungen Menschen gestaltet werden! Was es dafür braucht? Viele junge Engagierte, Möglichkeiten für Jugendbeteiligung und einen direkten Draht zu PolitikerInnen. Die 2. Österreichische Jugendkonferenz verknüpft all das. Politik wird dadurch für junge Menschen erlebbar und PolitikerInnen können an der Lebenswelt Jugendlicher anknüpfen. Alle Beteiligten können so von der Konferenz profitieren und gemeinsam eine nachhaltige Jugendpolitik vorantragen.

Die 2. Österreichische Jugendkonferenz ermöglicht als Teil des Jugenddialogs direkte politische Beteiligung. Der Jugenddialog ist ein EU-weiter Prozess, der Beteiligungsmöglichkeiten auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene schafft und die jugendpolitische Vernetzung verbessert.

Youth Goals in den Bundesländern voranbringen

Die Schwerpunkte der 2. Österreichischen Jugendkonferenz liegen auf den drei Youth Goals #6 „Jugend im ländlichen Raum voranbringen“, #7 „Gute Arbeit für alle“ und #8 „Gutes Lernen“. Insgesamt gibt es elf Youth Goals, diese sind in der EU-Jugendstrategie festgeschrieben. Sie sind die europäischen Ziele für ein jugendgerechtes Europa der Zukunft. Sie zeigen auf, in welchen Bereichen noch Veränderung passieren muss, damit junge Menschen ihr Potential ausleben können.

Zu diesen Schwerpunkten wurden Einstellungen, Interessen und Bedürfnisse von mehr als 3.000 Jugendlichen in Österreich eingeholt. Diese Stimmen sollen im Rahmen der 2. Österreichischen Jugendkonferenz Gehör finden und weitergetragen werden. Gemeinsam können Jugendliche und PolitikerInnen eine Umsetzung und gemeinsame Ziele voranbringen.

Ein Highlight der 2. Österreichischen Jugendkonferenz ist dabei der Dialog zwischen den TeilnehmerInnen und den LandesrätInnen für Jugend.

An der Konferenz können junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus allen Bundesländern Österreichs und Südtirol teilnehmen. Anmeldungen werden bis 8. Dezember 2019 entgegengenommen.



Mehr Infos und Anmeldung zur 2. Österreichischen Jugendkonferenz bis 8. Dezember 2019 unter: http://jugenddialog.at/jugendkonferenz-2



Termin:

2. Österreichischen Jugendkonferenz, 4.-6. März 2020, St. Arbogast in Götzis, Vorarlberg

