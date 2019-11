Lebenslanges Lernen geht in die 6. Runde

Die Idee mit der Direktoren-Geschäftsführer-Akademie (DiA) hat voll eingeschlagen

Wien (OTS) - „60 Jahre und kein bisschen weise...“ Dieser Spruch gilt schon lange nicht mehr. In der DiA sitzen Geschäftsführer und Direktoren sogar mit 60! Mit Stolz weisen wir auf den Altersdurchschnitt von 45 Jahren hin – denn das war die Gründungs-Idee der DiA.

Management-Update in rockigen 14 Monaten

Pragmatisch und resultatorientiert werden die State-of-the-art-Management-Themen auf der Online-Lernplattform und in den 6 Präsenz-Modulen á 2,5 Tagen abgedeckt – und in 14 Monaten alles in die Praxis umgesetzt. Eine explizite DNA hat die DiA auch: Sie ist der Treffpunkt der erfahrenen Hoteldirektoren, Eigentümer und Geschäftsführer!

Die DiA aus der Sicht der Teilnehmer:

Persönlicher Erfolg ist programmierbar:

Wir loten die eigenen Grenzen aus & verschieben sie. Nach vorne! Das spüren auch unsere Mitarbeiter – positiv!

eLearning spart Präsenz-Tage:

Wir können das aktuellste Management-Wissen online lernen! Das Hotel schon vor dem Präsenzmodul aus der Vogelperspektive betrachten – das verschafft uns direkte Umsetzungserfolge! Unschlagbar!

Top-Vortragende und Betreuung im Zweierteam:

Dadurch kann jeder von uns im Modul am eigenen Betrieb arbeiten . Intensivst!

Networking auf hohem Niveau:

Die 15 coolen Kollegen und die Top Vortragenden: Das garantiert uns das MIT- und VON-einander lernen. Und macht Spaß!

Ist die DiA etwas für mich?

Wer selbst zum Mindchanger werden und letztes „state of the art Wissen“ in allen Managementbereichen erwerben und umsetzen will: der nächste Lehrgang – DiA VI - startet am 23. September 2020. Details und Anmeldung unter direktoren-akademie.at



Direktorenakademie (DiA) Details und Anmeldung

