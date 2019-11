AVISO: Podiumsdiskussion in aspern Seestadt am 5. Dezember 2019: Architektur versus Nachhaltigkeit? Eine Standortbestimmung.

Wien (OTS) - Bauherren und Planer*innen müssen viele Ansprüche unter einen Hut bringen: Von nachhaltigen Baumaterialien, über Energieeffizienz-Lösungen bis hin zu langlebigen, flexiblen Grundrissen und Funktionen – immer unter der Prämisse der Leistbarkeit. Gehen Nachhaltigkeit und herausragende Architektur unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt zusammen oder geht es um die Quadratur des Kreises? Am 5. Dezember diskutiert dies ein hochkarätig besetztes Podium in aspern Seestadt.

Aktuell ist die Seestadt, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, zu rund einem Drittel realisiert. Im Norden geht der Hochbau mit dem Quartier „Am Seebogen“ bereits weiter, auch für die weiteren Etappen im Norden der Seestadt wird bereits an städtebaulichen Konzepten gefeilt.

Kürzlich wurde das Seestädter „Pionier-Quartier“ am Hannah-Arendt-Park mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus im Rahmen des Programms klimaaktiv in der Kategorie „Ensembles“ ausgezeichnet. Aber ist, was heute preiswürdig ist, auch für kommende Quartiere Benchmark? Wie muss eine nachhaltige Stadt aussehen, in der wir auch in Zukunft gern und gut leben? Und wie sehr schränken Bauvorschriften, Grenzwerte, Förderkriterien und Kostendruck den Spielraum von Bauherren und Architekt*innen ein?

Permanentes Lernen ist in der Seestadt Programm. Deshalb lädt die Entwicklungsagentur Wien 3420 aspern Development AG zur hochkarätig besetzten Diskussionsrunde in das erste Wohnhaus der Seestadt, als Passivhaus geplant und errichtet von der Baugruppe JAspern.

