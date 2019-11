Die Welser Weihnachtswelt eröffnet am 22.11. mit neuer Eisbahn

Traumhafte Märkte, zauberhafte Beleuchtung und neue Eisstockbahnen in Wels

Wels (OTS) - In der Weihnachtszeit präsentiert sich Wels jedes Jahr in ganz besonderem Glanz. Zur Eröffnung am 22. November wird feierlich der Markt mit der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung mit über 650.000 Tausend LED-Punkten am Stadtplatz eröffnet. Die ganze Stadt leuchtet und funkelt, duftet und erklingt täglich bis 24. Dezember in weihnachtlichem Gesang. Von der romantischen Bergweihnacht am Stadtplatz mit dem wahrscheinlich größten Christkind der Welt, über den tausendfach beleuchteten Ledererturm – das himmlische Wolkenreich des Christkinds – bis hin zum Winterzauber im Pollheimerpark mit der neuen Eisstockbahn und dem Gösser Biergarten Advent wird dem Christkind der Weg mit vielen feierlichen Erlebnissen geebnet.

Ab 22. November öffnet die Welser Weihnachtswelt täglich von 11:00 - 20:00 Uhr (Gastronomie bis 21:00) für fünf strahlende Wochen. Am Freitag wird bereits um 17:00 Uhr der Kasperl eine weihnachtliche Vorführung geben und um 18:00 Uhr haben dann viele Kindergartenkinder ihren großen Auftritt. Um ca. 18:30 Uhr wird nach der weihnachtlichen Segnung des Marktes die Beleuchtung vom Ledererturm, Christbaum bis zum wohl größten Christkind der Welt eingeschaltet und somit die Welser Weihnachtswelt offiziell eröffnet.

Das neue Highlight in der Welser Weihnachtswelt ist die 525 m² große Echteisfläche im Pollheimerpark. 4 Eisstockbahnen laden täglich zum Stöckln und alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren können kostenlos Eislaufen. Alle Infos zum Markt und der Eisbahn unter www.wels.at/weihnachtswelt

Eröffnung Welser Weihnachtswelt

Datum: 22.11.2019, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Stadtplatz - Almdorfbühne

Wels, Österreich

Url: http://www.wels.at/weihnachtswelt

Alle Infos zur Welser Weihnachtswelt Daten & Fakten, Programm, uvm.

