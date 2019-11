Die Marke Elmayer - 100 Jahre Tanzschule Elmayer

Seit 100 Jahren eine der wertvollsten Marken Wiens - Gala der Tanzschule Elmayer anlässlich des Jubiläums, am Tag des ersten Tanzkurses

In Wien leben zurzeit – hochgerechnet – rund 200.000 ehemalige und aktuelle Elmayer Schüler und somit Elmayer-Marken-Botschafter, das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken Thomas Schäfer-Elmayer

Starke Marken stehen immer für mehr als funktionale Nutzen, sie vermitteln relevante und attraktive Werte. In diesem Sinne ist Elmayer eine hoch glaubwürdige und anziehende Marke, eine Institution, bei der man mehr lernen kann als gut tanzen“. Helene Karmasin

Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist es hoch an der Zeit, für die Werte zu danken, die wir beim ‚Elmayer‘ lernten und die mich seither als ‚Stabilisatoren‘ begleiten.“ Philharmoniker Clemens Hellsberg

der Elmayer für den Buben in der Provinz ein Lichtkegel auf die urbane Komplexität der Metropole Wien war“. Christian Rainer

die Grundprinzipien der Tanzschule Elmayer weiterzuentwickeln und ihren Stellenwert für das Kulturverständnis künftiger Generationen nutzbar zu machen“. Christine Zach

Wir sichten gerade alle Einsendungen und werden in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Erinnerungen publizieren – da sind sehr schöne und berührende Geschichten dabei Thomas Schäfer-Elmayer

Wien (OTS) - Am 19. November 1919 startete Rittmeister Willy Elmayer – in einem von seinem Bruder geliehenen Frack – den ersten Tanzkurs in seinem am 1. Oktober 1919 eröffneten „Privaten Tanzinstituts“ in den ehemaligen Stallungen des Palais Pallavicini. 100 Jahre später, am 19. November 2019, bat Thomas Schäfer-Elmayer, Enkel des Gründers, der die Tanzschule in denselben Räumlichkeiten nach wie vor führt, zu einem Galaabend in die Festsäle des Palais Pallavicini, um 100 Jahre Marke Elmayer zu feiern.

Der Einladung waren rund 120 Gratulantinnen und Gratulanten gefolgt, um die vielschichtige wie bekannte Marke sowie deren Protagonisten zu feiern.

Anlässlich des Willkommensgrußes und Apéritifs blickte Thomas Schäfer-Elmayer nicht nur 100 Jahre zurück, sondern verlieh vor allem seiner Freude Ausdruck, dass die Marke Elmayer nach wie vor modern ist und Potenzial für die Zukunft hat: „In Wien leben zurzeit – hochgerechnet – rund 200.000 ehemalige und aktuelle Elmayer Schüler und somit Elmayer-Marken-Botschafter, das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken“ .

In Wien gibt es wohl kaum jemanden, der keine Meinung zu Elmayer hat. Einige der Meinungen und Haltungen wurden im Rahmen einer Diskussion, der eine Key Note von Helene Karmasin vorausging, diskutiert. In dieser stellte Karmasin die These auf: „Starke Marken stehen immer für mehr als funktionale Nutzen, sie vermitteln relevante und attraktive Werte. In diesem Sinne ist Elmayer eine hoch glaubwürdige und anziehende Marke, eine Institution, bei der man mehr lernen kann als gut tanzen“.

Dem pflichteten ihre Diskussionspartner, Moderatorin Claudia Stöckl, Herausgeber Christian Rainer und Philharmoniker Clemens Hellsberg bei. Hellsberg bedankte sich mit den Worten: „Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist es hoch an der Zeit, für die Werte zu danken, die wir beim ‚Elmayer‘ lernten und die mich seither als ‚Stabilisatoren‘ begleiten.“ Christian Rainer, aufgewachsen in Oberösterreich, stellte fest, dass „der Elmayer für den Buben in der Provinz ein Lichtkegel auf die urbane Komplexität der Metropole Wien war“.

Christine Zach, die seit 2012 die Elmayer Akademie leitet, sieht es vor allem als ihre Aufgabe, „die Grundprinzipien der Tanzschule Elmayer weiterzuentwickeln und ihren Stellenwert für das Kulturverständnis künftiger Generationen nutzbar zu machen“.

Neben der lebendigen Diskussion über den unvergleichlichen Wert der Marke Elmayer wurde anlässlich der Jubiläums-Gala „Der Elmayer Walzer“, komponiert und am Klavier interpretiert von der erst 14jährigen Alma Deutscher, uraufgeführt. Alma Deutschers Kinderoper „Cinderella“ feiert derzeit Erfolge an der Wiener Staatsoper, Alma selbst besucht zurzeit die Tanzschule und wird am 25. Februar 2020 das 100. Elmayer-Kränzchen zu den Klängen ihres eigenen Walzers eröffnen.

Nach Tanzvorführungen anno 1919 begaben sich die Gäste zum Gala-Dinner in den Festsaal. Als „Zwischengang“ wurden von Autor Andreas Augustin die schönsten Erinnerungen von Tanzschülern aus 100 Jahren Elmayer „serviert“. „Wir sichten gerade alle Einsendungen und werden in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Erinnerungen publizieren – da sind sehr schöne und berührende Geschichten dabei“ , so Thomas Schäfer-Elmayer, der mit seinem Team zuversichtlich auf die nächsten 100 Jahre der Tanzschule zusteuert.

Unter den Gratulanten:

Ildiko Raimondi, Christiane Wenckheim (mit einer sehr persönlichen Laudatio) & Eugen Otto, Markus Figl, Maddalena del Gobbo & Paul Halwax, Ildiko Raimondi, Martina & Werner Fasslabend, Gery Keszler, Francesca & Edoardo Pallavicini, Claudia & Martin Suppan, Clemens Unterreiner, Anita & Sepp Rieder, die Elmayer-Direktoren Robert Hysek und Rudolf Peschke.

