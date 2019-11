RFS: Linksextreme torpedieren Vorlesung

Akademische Lehre in Zukunft nur noch mit Polizeischutz möglich?

Wien (OTS) - In vielen Teilen der Welt fungiert eine engagierte Studentenschaft als Avantgarde im Kampf für Meinungsfreiheit und eine autonome Wissenschaft. Paradoxerweise scheint sich im deutschsprachigen Raum eine gegensätzliche Entwicklung abzuzeichnen: Linksextremisten treten diese demokratischen Errungenschaften mit Füßen.

Nachdem die seit Wochen stattfindenden linken Vorlesungsblockaden in Hamburg deutschlandweit für Empörung sorgen und eine öffentlichkeitswirksame Debatte um die zunehmende Einengung der akademischen Freiheit entbrannt ist, schwappt die Welle der Intoleranz und geistigen Brandstiftung nun auch auf die Universität Wien über. Wie mehrere empörte Hörer der Vorlesung über die 2. Republik von Prof. Dr. Höbelt am Dienstagabend berichten, haben gewaltbereite Antifaschisten den Hörsaal gestürmt, Transparente gehisst, Kampfparolen skandiert und infolgedessen die Fortsetzung des Lehrbetriebs zeitweilig verunmöglicht. Ein Klima des Hasses sei regelrecht spürbar gewesen, so einige Hörer.

Bundesobmann des RFS, Lukas Heim, konstatiert, dass nun die Saat, die von einer völlig linksgerichteten, den Interessen der Studentenschaft abholden, ÖH seit Jahren gesät wird, bedauernswerterweise aufgeht. Ähnlich wie die Antifa im aufsehenerregenden Vorfall, forderte neulich auch die ÖH aus rein ideologisch motivierten Gründen die fristlose Entlassung des renommierten und international anerkannten Experten der Geschichtswissenschaft, Prof. Dr. Lothar Höbelt.

In diesem Kontext empfiehlt Heim der ÖH, sich des Gründungsmythos der Universitäten zu vergegenwärtigen: „Universitäten sind als Orte freier Bildung, freier Lehre und freier Forschung konzipiert worden. Der blühende Austausch von Ideen sowie deren Widerstreit war ihnen seit Jahrhunderten immanent. Heute wird der Meinungskorridor durch ebensolche Mittel sukzessive eingeschränkt.“

„Die Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit sollte im ureigensten Interesse einer Institution stehen, die – zumindest per Selbstdeklaration – als Interessensgruppe aller Studenten fungiert. Ich fordere die ÖH auf, ihr Naheverhältnis zu diversen linksradikalen Gruppierungen zu beenden und endlich gegen die Einschränkung universitärer Freiheiten Position zu beziehen, statt diesen Vorschub zu leisten“ so Heim abschließend.

