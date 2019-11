Aviso – Freitag, 22. November: PES-Konferenz „Europa: Auf in die neue Zeit“ mit Rendi-Wagner, Schieder u.a.

Wien (OTS/SK) - Kommenden Freitag, 22. November, findet eine Konferenz der Europäischen SozialdemokratInnen (PES) in Kooperation mit dem SPÖ-Parlamentsklub in Wien statt. Dabei werden u.a. die SPÖ-EU-Abgeordneten ihre politischen Schwerpunkte der kommenden Jahre präsentieren. TeilnehmerInnen sind außerdem SPÖ-Chefin und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, der erste stv. SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, die SPÖ-EU-Abgeordneten sowie PES-Generalsekretärin Marije Laffeber. ****

Zeit: Freitag, 22. November 2019, 9 Uhr bis 14.30 Uhr

Ort: Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, Eingang Josefsplatz, 1010 Wien

Programm:

09.00 Uhr Einlass

09.30 Uhr Begrüßung: Erster stv. SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, stv. PES-Generalsekretärin Marije Laffeber

Eröffnung durch SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner

Impulsreferat von Felix Butzlaff, deutscher Politologe: „Eine gemeinsame europäische Erzählung“

10.30 Uhr

Strategien für eine starke Stimme in Europa

Diskussionsrunden in Workshops:

1. Europas gerechte & nachhaltige Wirtschafts- & Außenpolitik (Andreas Schieder)

2. Soziales & feministisches Europa (Evelyn Regner)

3. Green New Deal für Europa (Günther Sidl)

4. Menschenrechte & Rechtsstaatlichkeit am Prüfstand (Bettina Vollath)

5. Mehr Europa – mehr Kultur (Hannes Heide)

13.00 Uhr

Keynote von Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik & Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems: Europa – Auf in die Neue Zeit.

Anschließend Diskussion mit

Conny Reuter, Generalsekretär SOLIDAR & Progressive Alliance Koordinator, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder sowie Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Institutes. (Schluss) mb/ah/mp

