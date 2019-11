TERMINAVISO: 27.11.: Pressekonferenz Spendenbericht 2019

Fundraising Verband zieht erste Bilanz über das laufende Spendenjahr.

Wien (OTS) - Kommende Woche, Mittwoch 27.11. (10 Uhr Café Museum), präsentiert der Fundraising Verband den Spendenbericht 2019. Im Rahmen einer Pressekonferenz erfahren Sie erste Trends zur Entwicklung des Spendenjahres 2019. Außerdem zeigen die teilnehmenden Spendenexperten, wofür die Österreicher heuer besonders gerne spenden und wie NPOs, Unternehmen und Einzelpersonen am 3.12. den internationalen GivingTuesday erstmals auch in Österreich mit kreativen Spendenaktionen feiern.



Die Themen im Detail:

- Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2019

- Spendenthemen, -motive und -trends

- Zahlen, Daten, Fakten zum Spenden in den Bundesländern

- Österreich eines der sichersten Spendenländer

- #GivingTuesday – der internationale Tag des Gebens wird am 3.12.2019 erstmals auch in Österreich gefeiert

- 10 Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit

- Forderungen von Österreichs Spendenorganisationen an eine neue Bundesregierung

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

- Jakob Maierhofer-Wieser, Geschäftsführer Dreikönigsaktion – Hilfswerk der Katholischen Jungschar

- Mag. Dr. Bernhard J. Hofer, Geschäftsführer Public Opinion

- Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria

Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2019

Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihr Kommen! Gerne koordinieren wir für Sie Interviewpartner und Hintergrundinfos.



Es wird um Anmeldung unter presse @ fundraising.at gebeten.

Datum: 27.11.2019, 10:00 Uhr

Ort: Cafe Museum

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, M: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at