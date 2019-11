Helga Krismer: „Klima-fitter Wald und Schaffung eines Landeswaldes ist Investition für unsere Kinder“

Grüne NÖ stellen in Landtagssitzung Antrag für eine zukunftsfähige Forstwirtschaft in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Der Klimawandel stellt besonders unsere heimische Forstwirtschaft vor eine große Herausforderung. Die Folgen und negativen Auswirkungen durch Extremwetterereignisse wie z.B. Dürren, Hochwässer, Stürme, Frostschäden und Eisbrüche sowie Schadinsekten, allen voran Borkenkäfer, sind Realität. Die Grünen NÖ fordern nun ein Maßnahmenpaket für unsere Forstwirte. Landessprecherin Helga Krismer: „Vorrangiges Ziel muss es sein, die heimischen Wälder durch eine aktive und nachhaltige Waldbewirtschaftung klima-fit zu machen und alle Wirkungen des Waldes auch für unsere Kinder und nachfolgenden Generationen sicherzustellen. Das Forstgesetz muss dahingehend geändert werden, dass es z.B. keine Einschränkung der Wahl der Baumarten mehr gibt und es müssen Förderprogramme gestartet werden, damit klima-fit aufgeforstet werden kann.“

Die Grünen NÖ schlagen in ihrem Antrag dem Landtag auch die Prüfung eines Ankaufs von Waldflächen mit dem Ziel eines Landeswald für nächste Generationen vor. Da es Landesweingärten gibt, kann es auch einen Landeswald geben. „Fakt ist, unsere Wälder können sich selbst nur langsam an die Folgen des Klimawandels anpassen. Eine aktive, nachhaltige Waldbewirtschaftung kann diesen Prozess maßgeblich unterstützen. Gezielte Maßnahmen wie eine angepasste Aufforstungsförderung und klima-fitte Förderprogramme des Landes, wie von den Grünen NÖ vorgeschlagen, könne die Widerstandskraft der heimischen Wälder deutlich verbessern: von der Anpassung der Baumarten über die gezielte Förderung von Mischkulturen bis zur bodenschonenden Bewirtschaftung der Wälder. Der Wald hat für uns alle vielfältige Funktionen. Er nutzt und schützt uns. Er bietet Erholung und ist wichtig für unsere Umwelt. Wir müssen daher jetzt die Weichen für einen lebendigen Wald der Zukunft setzen, an dem sich noch viele Generationen nach uns erfreuen sollen“, schließt Helga Krismer ab.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at