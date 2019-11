AVISO: Kickoff „Innovation findet Stadt – Pilotprojekt zur Förderung von Social Innovation Prototyping“

Kick-Off-Veranstaltung am Mittwoch, 27. November 2019 um 13.00 Uhr in der Social City Wien.

Wien (OTS) - Das Projekt „Innovation findet Stadt“ bietet Querdenkerinnen und Querdenkern Raum zum Experimentieren. Sozial nachhaltige Ideen, die die Städte von morgen gestalten, werden von den Hilfswerk-Nachbarschaftszentren und der Social City Wien unterstützt.

Kick Off „Innovation findet Stadt“

Begrüßung: Stadtrat Dr. Markus Wölbitsch, Sabine Geringer, MSc, MBA (Geschäftsführerin Wiener Hilfswerk)

Vorstellung des Projekts: Johannes Gorbach, MA (Social City Wien, Projektleiter), Mag. Eva Bertalan (stv. Abt.-Leiterin Hilfswerk-Nachbarschaftszentren)

Vorstellung bestehender Start-ups: Health Impact Transfer, everyone codes

Datum: Mittwoch, 27. November 2019 Zeit: 13.00 Uhr

Ort: Social City, Sachsenplatz 4-6, 1200 Wien

Bitte um Anmeldung unter johannes.gorbach@socialcity.at

Infos zum Projekt unter www.innovation-findet-stadt.at

Medienvertreter/innen sind herzlich eingeladen.



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Landing Page "Innovation findet Stadt" Für Start-Ups Weitere Infos

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 1451 / M: 0664 618 97 03

E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at / W: www.wiener.hilfswerk.at

f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk