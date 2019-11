Terminaviso: Umweltverfahren – wozu?

Veranstaltung betrachtet Erfolgsfaktoren und Verbesserungspotentiale

Wien (OTS) - Die von ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, der Stadt Wien – Umweltschutz und der Wiener Umweltanwaltschaft ausgerichtete Veranstaltung beleuchtet ausführlich den Nutzen von Umweltverfahren und legt Erfolgsfaktoren sowie Verbesserungspotenziale dar.

Veranstaltung „Umweltverfahren – wozu? Erfolgsfaktoren und Eindrücke aus der Praxis“

Mittwoch, dem 27. November 2019, 9:00 – 13:00 Uhr

Wiener Urania, Dachsaal

Eintritt frei!

Anmeldungen sind bis zum 25. November möglich!

Anmeldung und Programm unter https://oekobuero.at/de/news/2019/11/umweltverfahren-wozu-1

Hohes Umweltschutz-Niveau und Rechtssicherheit dank Umweltverfahren

Umweltverfahren haben wesentlich zur Verbesserung von Umwelt- und Lebensqualität beigetragen. Konflikte, die früher durch Proteste vor Ort oder politisch stattgefunden haben, werden durch Umweltverfahren strukturiert. Abgeschlossene Verfahren genießen hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und sorgen für Rechts- und Investitionssicherheit für Projektwerbende. Zudem trägt die Qualität dieser Verfahren wesentlich zum hohen Umweltschutz–Niveau in Österreich bei. Im Idealfall verlagert sich die Bereitschaft zu Umweltschutzmaßnahmen bereits in die Planungsphase von Infrastrukturprojekten.

Sowohl die Verfahren selbst als auch die Beteiligung der Öffentlichkeit werden in der aktuellen Debatte jedoch zunehmend als lästige und aufwändige Pflichtübung gesehen, obwohl Klimakrise und Artensterben mittlerweile für alle Menschen spür- und erkennbar sind. Der Nutzen der Umweltverfahren für Mensch und Umwelt tritt in der öffentlichen Diskussion immer weiter in den Hintergrund.

Die Veranstaltung geht daher der Frage nach, welche Beiträge Umweltverfahren für den Umweltschutz in Österreich leisten, welche Rolle dabei das Engagement der Umweltschutzorganisationen und Umweltanwaltschaften spielt und wo Erfolgsfaktoren und Verbesserungspotenzial liegen. Wir präsentieren Einschätzungen aus Wissenschaft und Praxis als Grundlage für Schlussfolgerungen in der abschließenden Podiumsdiskussion.

