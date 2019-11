Niederösterreich Bahnen verzeichnen 1,187 Millionen Fahrgäste und damit das beste Ergebnis ihrer Geschichte

Für LR Schleritzko eine „echte Erfolgsgeschichte“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreich Bahnen rechnen bis Jahresende mit 1,187 Millionen Fahrgästen, das bedeutet ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Das ist das beste Ergebnis in der Geschichte der sechs Bahnen und zwei Bergbahnen und es zeigt, dass die attraktiven Angebote angenommen werden und für jeden Geschmack etwas dabei ist“, sagte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Gemeinsam mit NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek bot er am heutigen Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz einen Rückblick auf die diesjährige Saison und auch Ausblick auf das kommende Jahr.

Die Mariazellerbahn wird 579.000 Fahrgäste und damit ein Plus von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr einfahren, die Citybahn Waidhofen 202.000 Fahrgäste (plus ein Prozent) verzeichnen, die Schneebergbahn 178.000 Fahrgäste (plus 3,5 Prozent), die Gemeindealpe 58.500 Gäste (plus 8,3 Prozent), die Wachaubahn 38.000 Fahrgäste (24,6 Prozent), die Waldviertelbahn 30.000 Fahrgäste (plus 3,4 Prozent) und der Reblaus Express 24.000 Fahrgäste (plus 2,1 Prozent). Insgesamt 44.000 Gäste (plus 2,3 Prozent) konnte die Familienattraktion „Puchis Welt“ mit Wunderwiese, Schneeberg Sesselbahn und Wunderalm in diesem Jahr begrüßen. Landesrat Schleritzko freut sich über „dieses ungebrochene Hoch der Zufriedenheit“ und sagte: „Die Niederösterreich Bahnen sind eine echte Erfolgsgeschichte.“

NÖVOG-Geschäftsführerin Komarek, die seit kann knapp einem Jahr für die NÖVOG verantwortlich, dankte den Fahrgästen für das Vertrauen und ihren 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 365 Tage im Jahr „das Beste geben“. Dieses hervorragende Ergebnis sei auch Ausdruck der „klaren Positionierung“ der Niederösterreich Bahnen. Es sei gelungen neue Märkte, Partner und Zielgruppen zu erreichen. Komarek bot auch einen Ausblick auf die kommende Saison und informierte über zusätzliche Angebote und Attraktionen im kommenden Jahr. 2020 sollen in Summe 12 Millionen Euro investiert werden.

