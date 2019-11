Felix Dvorak, Oliver Polzer, Fanny Krausz und Johann König zu Gast in „Stöckl.“

Am 21. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 21. November 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Komödiant und Autor Felix Dvorak, Sportkommentator und Neo-Quizmaster Oliver Polzer, Schauspielerin Fanny Krausz und Galerist Johann König zu Gast bei Barbara Stöckl:

Johann König, heute einer der renommiertesten deutschen Galeristen, verlor mit zwölf Jahren bei einem Unfall fast vollständig seine Sehkraft. Noch zu Schulzeiten gründete er seine eigene Galerie. „Mein Kunstlehrer war der Meinung, dass wir uns mit modernder und zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen sollten, weil die Sehenden dafür genauso blind seien wie die Blinden“, erinnert sich der Sohn einer Österreicherin. Wie fühlt es sich an, von einem Moment auf den anderen nichts mehr zu sehen, und wie lernte er, sich in einer Gesellschaft der Sehenden zurechtzufinden?

„Das Leben hat keinen anderen Sinn als den, den wir ihm geben“, zieht Felix Dvorak in seinem neuen Buch Bilanz. Der große Komödiant, der eigentlich gelernter Zuckerbäcker ist, begeisterte in Theater und Fernsehen über Jahrzehnte hinweg sein Publikum. Was hat ihn stets angetrieben?

Fanny Krausz konnte ihren Kindheitstraum, Schauspielerin zu werden, realisieren. Die 29-jährige Wienerin, die schon in ORF-Serien wie „Schnell ermittelt“, „Soko Donau“ oder „Vier Frauen und ein Todesfall“ zu sehen war, ermittelt diese Woche wieder in „Die Toten von Salzburg“ (20. November, 20.15 Uhr, ORF 2). Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt sie auch von ihrer speziellen Leidenschaft abseits der Schauspielerei, dem Goldschmieden.

ORF-Sportkommentator Oliver Polzer begibt sich auf ungewohntes Terrain. Der ehemalige Tennislehrer und Wasserspringer wird ab 2. Dezember jeweils von Montag bis Freitag um 18.20 Uhr in ORF 1 die neue ORF-Quizsendung „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ moderieren. Wie blickt er dieser Herausforderung entgegen?

