„Eco" über Casinos Austria – Kampf um Macht und Geld, zweite Berufung Lehre und Kinder als Geschäftsleute

Am 21. November um 22.30 Uhr in ORF 2

21. November 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2

Casinos Austria: Kampf um Macht und Geld

Der ehemals staatseigene Glückspielkonzern Casinos Austria ist unter Druck. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen verbotener Einflussnahme bei Postenbesetzungen und dem Verdacht von verbotenen Gegengeschäften mit Glückspiellizenzen. Doch das alles ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Hintergrund tobt ein Kampf der Eigentümer und es geht um Milliarden. Ist die Republik drauf und dran, ihren Einfluss auf die Casinos Austria endgültig zu verspielen? Bericht:

Hans Hrabal und Emanuel Liedl.

Zweite Berufung Lehre: Chancen und Risiken beim Neustart

Jeder zehnte Österreicher ist im Job unzufrieden und denkt an einen Berufswechsel, doch nur wenige beginnen mit einer Lehre im zweiten Bildungsweg. Dieser Wechsel ist mit deutlichen Gehaltseinbußen verbunden. Viele haben schon finanzielle Verpflichtungen, die sie mit einer Lehrlingsentschädigung kaum abdecken können. Allerdings sind gerade Fachkräfte mit abgeschlossener Lehrausbildung gefragter denn je. „Eco“ zeigt Wege zum Neustart in den Traumberuf. Bericht: Emanuel Liedl.

Kinder als Geschäftsleute: Erfolgsideen von Amerikas jüngsten Unternehmern

Der amerikanische Traum vom Aufstieg und vom schnellen Geld setzt bereits in jungen Jahren ein. In kaum einem anderen Land gibt es so viele minderjährige Firmengründer/innen wie in den USA. Viele 10- bis 14-Jährige führen bereits ein kleines Unternehmen, das ist in anderen Ländern kaum vorstellbar. Die Jugendlichen verkaufen in großen Mengen Limonaden, selbstentworfene Stofftiere oder bieten Lernsoftware für Schüler/innen an. Oft unterstützen die Eltern dabei. Bericht: David Kriegleder aus den USA.

