Raub mit Messer – Täter flüchtig

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 19.11.2019, 13.30 Uhr

Vorfallsort: 21., Frömmlgasse

Sachverhalt: Zwei derzeit unbekannte, maskierte Täter betraten am 19. November 2019 ein Geschäft in der Frömmlgasse. Sie forderten Bargeld und verletzten einen 48-jährigen Mitarbeiter im Bereich seiner rechten Hand (Schnittverletzungen). Danach flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannter Höhe. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

