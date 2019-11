Brandstiftung in der Seestadt – Unmündige Täter

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 19.11.2019, 14.40 Uhr

Vorfallsort: 22., Sonnenallee

Sachverhalt: Zwei Unmündige im Alter von 12 Jahren setzten am 19. November 2019 einen Altpapiercontainer in einem Müllraum in der Sonnenallee in Brand. Dabei entstand ein Vollbrand, der auch auf einen in der Nähe abgestellten Pkw übergriff. Im Müllraum, sowie am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die mutmaßlichen Täter konnten kurze Zeit später ausgeforscht werden und gestanden die Brandstiftung. Sie sind auf Grund ihres Alters nicht straffähig. Das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

