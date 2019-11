MORGEN: 21.11.2019: „Hey Chef/in, du nervst! Wie schlechter Führungsstil MitarbeiterInnen im Tourismus zusetzt.“

Gewerkschaft vida/IFES präsentieren Arbeitsklima Index Tourismus 2019

Wien (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut IFES hat für die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft vida die Daten des österreichischen Arbeitsklima Index (AI) speziell für die Beschäftigten im Tourismus ausgewertet und analysiert.++++

Die Ergebnisse zeigen das Stimmungsbild der Beschäftigten im heimischen Tourismus. Die daraus resultierenden Forderungen an eine zukünftige Bundesregierung werden morgen Donnerstag, 21. November 2019, und Montag, 25. November 2019, in Pressekonferenzen in den Bundesländern und in der Bundeshauptstadt präsentiert.

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Donnerstag, 21. November 2019

WIEN:

Ihre Gesprächspartner sind:

Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida

Georg Michenthaler, IFES-Projektleiter

Wann: Donnerstag, den 21. November 2019

Zeit und Ort: 09h30, Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: peter.leinfellner @ vida.at

Rückfragehinweis:



Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267 bzw. 0650 36 36 399

www.vida.at

STEIERMARK:

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Horst Schachner, Vorsitzender vida Steiermark und Vorsitzender ÖGB Steiermark

Michaela Oberhofer, Geschäftsführerin vida Steiermark

Martin Oberfeichtner, Fachbereichssprecher Tourismus vida Steiermark

Wann: Donnerstag 21. November 2019

Zeit und Ort: 10h, ÖGB Steiermark, Karl-Morre-Straße 32, 1. Stock, Zimmer 103

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: martin.fill @ oegb.at

Rückfragehinweis:

ÖGB Steiermark

Dr. Martin Fill

Mobil: 0664 6145 173

TIROL:

Ihre Gesprächspartner sind:

Herbert Frank, Vorsitzender vida Tirol

Emanuel Straka, Landessekretär vida Tirol

Wann: Donnerstag, den 21. November 2019

Zeit und Ort: 9h30, Eingangsfoyer des ÖGB-Hauses Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16, 6020 Innsbruck

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: helena.sachers @ oegb.at

Rückfragehinweis:

ÖGB Tirol

Helena Sachers

Mobil: 0664 614 51 86

VORARLBERG:

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Reinhard Stemmer, Vorsitzender vida Vorarlberg und Vorsitzender ÖGB Vorarlberg

Manuela Auer, Landesgeschäftsführerin ÖGB Vorarlberg

Wann: Donnerstag, den 21. November 2019

Zeit und Ort: 10h, Hotel Krone, Hatlerstraße 2, 6850 Dornbirn

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: philipp.vondrak @ oegb.at

Rückfragehinweis:

ÖGB Vorarlberg

Philipp Vondrak

Mobil: 0664 6145204

KÄRNTEN:

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

LAbg. Hermann Lipitsch, Vorsitzender vida Kärnten und Vorsitzender ÖGB Kärnten

Mag. Anna Michorl, Landessekretärin vida Kärnten

Wann: Donnerstag, den 21. November 2019

Zeit und Ort: 10h, ÖGB Kärnten, Sitzungssaal 2. Stock, Bahnhofstraße 44, 9020 Klagenfurt

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: heimo.mauczka @ vida.at

Rückfragehinweis:

Gewerkschaft vida Kärnten

Mag. Heimo Mauczka

Tel. +43 4242 27185 57915

OBERÖSTERREICH

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Helmut Woisetschläger, Vorsitzender vida Oberösterreich

Sabine Ameshofer, Betriebsratsvorsitzende EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH und stv. Vorsitzende Fachbereich Tourismus in der vida

Wann: Donnerstag, den 21. November 2019

Zeit und Ort: 09h30, Arbeiterkammer, Seminarraum 3, 5. Stock. Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: stefan.froehlich @ oegb.at

Rückfragehinweis:

ÖGB Oberösterreich

Stefan Fröhlich

Mobil: 0664 6145 733





SALZBURG

Ihre Gesprächspartner sind:

Rudolf Schuchter, Vorsitzender vida Salzburg

Thomas Berger, Geschäftsführer vida Salzburg

Dr. Tobias Hinterseer, Arbeiterkammer Salzburg

Wann: Donnerstag, den 21. November 2019

Zeit und Ort: 10h, Parkhotel Brunauer, Elisabethstraße 45A, 5020 Salzburg

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: thomas.berger @ vida.at

Rückfragehinweis:

Gewerkschaft vida Salzburg

Thomas Berger

Tel. +43 662 871228 12

BURGENLAND:

Ihre GesprächspartnerInnen:

Erich Mauersics, Vorsitzender vida Burgenland

Silvia Windisch, Betriebsratsvorsitzende in der Sonnentherme und Mitglied im Fachbereich Tourismus in der vida

Wann: 25. November 2019

Zeit und Ort: 9h30, ÖGB-Haus Eisenstadt, Dachgeschoss, Saal B

Um Anmeldung wird gebeten: beate.horvath@oegb.at

Rückfragehinweis:

ÖGB Burgenland

Beate Horvath

Tel.: 02682/770-31 bzw. 0664 / 614 50 46

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267 bzw. 0650 36 36 399

www.vida.at