Kinderrechte für alle Kinder!

Kinderfreunde seit 30 Jahren laut für die Rechte der Kinder

Wien (OTS) -

GeburtshelferInnen

Als die Vereinten Nationen vor genau 30 Jahren die Kinderrechtskonvention verabschiedet haben, waren die Kinderfreunde eine der allerersten Organisationen in Österreich, die sich die Umsetzung der Kinderrechte auf die Fahnen geschrieben haben.

„Wir Kinderfreunde sind quasi die GeburtshelferInnen der Kinderrechte in Österreich – wir waren von Anfang an dabei und wir werden auch nicht eher Ruhe geben, bis alle Kinderrechte für alle Kinder Wirklichkeit geworden sind“, erklärt Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Kinderfreunde das langjährige kinderrechtliche Engagement seiner Familienorganisation.

Kinderrechte leben

„Es freut uns, dass es uns und allen anderen MitstreiterInnen für die Kinderrechte gelungen ist, dass das Bewusstsein über Kinderrechte in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist: Kaum jemand zweifelt noch daran, dass Kinder eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Rechten sind. Aber es reicht uns nicht, über Kinderrechte zu reden – wir leben sie in unserer Organisation. Vom Kindergarten, über unsere ehrenamtliche Kindergruppen und Kinderschutzzentren bis zum Ferienlager – Kinder finden bei uns Schutz, sie dürfen sich entfalten und sie gestalten und entscheiden mit“, so Oxonitsch.

Es ist noch viel zu tun

„Bei allen berechtigter Freude über das Jubiläum, vergessen wir nicht, dass noch viel zu tun ist: Über 300.000 Kinder sind in Österreich von Armut betroffen, es gibt viel zu wenige Therapieplätze für chronisch kranke Kinder und beim Gewaltschutz wurde das Rad gerade wieder zurück gedreht. Es gibt also auch in Österreich nach wie vor Kinder, deren Rechte in skandalöser Art und Weise verletzt werden – diese Kinderrechtsverletzungen zu beseitigen, muss allerhöchste Priorität haben“, fordert Oxonitsch.

Fahnen für Kinderrechte

Die Kinderfreunde feiern in ganz Österreich mit zahlreichen Aktionen: So wurden zum Beispiel hunderte Fahnen vor Rathäusern, Kindergärten und Kulturhäusern gehisst. In Wien verteilten die Kinderfreunde Kipferl an PassantInnen und in hunderten Kindergruppen im ganzen Land wurden große Kinderrechtepartys gefeiert. Die prominenteste fand am Montag in der Hofburg statt.

