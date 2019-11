AK Digifonds-Projekt wird beim Futurezone Day vorgestellt

Betriebsrat und Personalentwicklung der Erste Bank Österreich haben mit AK Unterstützung ein Angebot zur zukunftsorientierten Weiterbildung für MitarbeiterInnen entwickelt

Wien (OTS) - Wie schafft man es, dass sich MitarbeiterInnen fit für die digitale Arbeitswelt von morgen fühlen? Eine Idee dazu hatte der Betriebsrat der Erste Bank Österreich. Das Projekt wird vom AK Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 unterstützt und morgen, Donnerstag, im Rahmen des Futurezone Day diskutiert und vorgestellt.

In der Erste werden neue Technologien bereits intensiv genützt – aber klar ist auch, dass die digitale Transformation des Bankensektors weitergeht. Aus diesem Grund haben Betriebsrat und Personalentwicklung gemeinsam ein umfassendes Angebot für MitarbeiterInnen mit verschiedenen Kompetenzstufen entwickelt. Die maßgeschneiderten Lernangebote sind in Form eines Modul-Systems verfügbar und können flexibel erweitert, vertieft oder ergänzt werden. Ziel ist es, MitarbeiterInnen nicht nur unmittelbar notwendige digitale Kompetenzen zu vermitteln, sondern sie auf den digitalen Wandel der Branche in seiner Gesamtheit vorzubereiten, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.

Betriebsratsvorsitzende Ilse Fetik sagt, dass eine erfolgreiche Bank auch in Zukunft gut ausgebildete und motivierte Menschen braucht, daher sei es wichtig, schon jetzt in die MitarbeiterInnen in „Future Competences“ zu investieren.

David Gezzele, Leiter der Personalentwicklung, erklärt: „Wir haben insgesamt 15.000 MitarbeiterInnen im Sparkassensektor, bei denen wir Neugier wecken wollen, an dieser Lern-reise im digitalen Zeitalter teilzunehmen.“

Das Erste-Projekt wird vom AK Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 unterstützt. Dieser Fonds ist eines der neuen AK Extra aus dem Zukunftsprogramm der Arbeiterkammern und hat zum Ziel, die besten Projekte für die digitale Arbeitswelt der Zukunft zu fördern. ArbeitnehmerInnen und ihre Perspektiven stehen dabei im Zentrum. In der ersten Förderrunde wurden aus 80 Einreichungen 15 Projekte und Initiativen gewählt, die von der AK mit ins-gesamt 1,3 Millionen Euro gefördert wurden. Für die zweite Förderrunde gab es erneut 80 Einreichungen, die Entscheidung, welche Projekte von der AK unterstützt werden, fällt kurz vor Weihnachten.

Vorgestellt wird das Erste-Group-Projekt auch am futurezone Day, der am 21. November im Erste Campus in Wien stattfindet. Um 12.00 Uhr diskutieren Experten, wie die Digitalisierung das Arbeitsklima verändert.

Am Podium sitzen:

Hilda Tellioglu, Assozierte Professorin am Institut für Visual Computing & Human-Centered Technology an der Fakultät für Informatik der TU Wien,

David Gezzele, Head of Learning&Development der Erste Bank und Erste Group Bank,

Simon Schumich von der Abteilung Betriebswirtschaft der AK Wien, Agnes Streissler-Führer, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck Journalismus, Papier.

