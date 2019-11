Morgen, Donnerstag, 21. November 2019: Pressekonferenz mit SPÖ-Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek um 10 Uhr

„Gewaltschutz in Österreich: Was dringend geschehen muss“ „Gewaltschutz in Österreich: Was dringend geschehen muss“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek nimmt morgen, Donnerstag, 21. November 2019, im Vorfeld der 16 Tage gegen Gewalt in einer Pressekonferenz zum Thema „Gewaltschutz in Österreich: Was dringend geschehen muss“, Stellung. ****

Zeit: Morgen, Donnerstag, 21. November 2019, 10 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2. Stock, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst eingeladen. (Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/