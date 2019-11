Marion Spangl ist neue Marketingleiterin der bz-Wiener Bezirkszeitung

Im November startete die bz-Wiener Bezirkszeitung mit einem neuen Marketing-Team.

Wien (OTS) - Marion Spangl (28) hat mit November die Marketingleitung der bz-Wiener Bezirkszeitung übernommen. Seit knapp drei Jahren ist die gebürtige Vösendorferin im Marketing derbz tätig und war bisher für den Eventbereich verantwortlich, den sie in dieser Zeit stark ausgebaut hat. Die leidenschaftliche Beachvolleyballerin hat Eventmanagement an der Werbeakademie studiert und war vor ihrer Zeitbei der bz in einer Agentur tätig. „Ich freue mich sehr, dass Marion Spangl die Leitung der bz-Marketing-Abteilung übernommen hat. Mit ihrer Kompetenz, Kreativität und Leidenschaft wird es im nächsten Jahr spannende Kampagnen und Events geben“, so bz-Geschäftsführer Maximilian Schulyok.

Unterstützt wird sie von Leyla Tatlilioglu (25), die nach ihrem Studium der Media- und Kommunikationsberatung mit Schwerpunkt Eventmanagement und ersten praktischen Erfahrungen in der Medienbranche nundie Event-Schieneder bz betreuen wird.

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

