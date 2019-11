ARBÖ: „Donnerstags-Demo“ bringt Staus in der Bundeshauptstadt

Wien (OTS) - Am morgigen 21. November findet in Wien erneut eine Art „Donnerstags-Demo“ statt. Staus im Abendverkehr durch die „We are one“-Kundgebung sind laut ARBÖ-Verkehrsexperten sehr wahrscheinlich.

Die Demonstranten sammeln sich gegen 18 Uhr am Herbert-Karajan-Platz vor der Oper. Über den Ring geht es ab 18.30 Uhr weiter über den Ring – die Pestalozzigasse – die Lothringerstraße – den Schwarzenbergplatz –die Schwindgasse – die Argentinierstraße und die Theresianumgasse zur Prinz-Eugen-Straße. Von dort geht es wieder zurück zum Schwarzenbergplatz und zum Endziel der Kundgebung, die Kreuzung Johannesgasse/Lothringerstraße. Laut Polizei werden etwa 200 bis 500 Teilnehmer erwartet. Im Zuge der Demonstrationen wird es voraussichtlich zu zeitweisen Verkehrssperren und Verkehrsableitung kommen.

„Im Zuge des Abendverkehrs erwarten wir nicht auf der Demonstrationsstrecke sondern vor allem auf der Ausweichstrecke – der 2-er-Linie Stau und erhebliche Verzögerungen. Auch die Wiener Linien sind von der Demonstration betroffen. Die Linien 1, 2, D,7 1 und 4A werden kurzgeführt oder umgeleitet“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

