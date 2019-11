Megaport führt Network as a Service (NaaS) in Japan ein und ermöglicht Direktzugriff auf führende Cloud-Services über ein einziges globales Netzwerk

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport (ASX: MP1), ein führender globaler NaaS (Network as a Service)-Anbieter, gab heute die Ausweitung seiner Dienstleistungen nach Japan bekannt. Cloud-Konnektivitätsdienstleistungen sind jetzt in Tokio über mehrere Rechenzentren verfügbar, darunter Equinix TY2, TY4 und AT TOKYO CC1. NTT DATA Otemachi, Colt Shiohama, NEC Kanagawa, MC-Digital Realty Mitaka und TELEHOUSE TOKYO Otemachi werden zukünftige Standorte sein. Kunden können die Vorteile der direkten Verbindungen zu AWS, Azure, Oracle und IBM Cloud-Onramps in Japan nutzen. Megaport ist aktuell in 102 Städten weltweit verfügbar und verbindet mehr als 525 aktivierte Rechenzentren und 141 Cloud-Onramps, so dass Unternehmen in Japan problemlos und direkt auf Cloud- und IT-Services auf globaler Ebene zugreifen können, ohne komplexe Netzwerkstrukturen verwalten zu müssen.

Die globale, neutrale, softwaredefinierte Interconnection-Plattform, die erste ihrer Art, ermöglicht es japanischen und globalen multinationalen Unternehmen mit direkter Cloud-Konnektivität, ihre Cloud-Investitionen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu optimieren

Unternehmen mit globalem IT-Footprint können sofort die Vorteile der Präsenz von Megaport in Japan nutzen, um sich bei Bedarf mit wichtigen Rechenzentren in Verbindung zu setzen. Die Möglichkeit, IT-Backbone-Kapazitäten zwischen Service-Regionen, Cloud-Regionen und Rechenzentren nahezu in Echtzeit über die Verbindungsstruktur von Megaport bereitzustellen, beschleunigt das Wachstum hybrider Cloud-Funktionen weltweit und unterstützt das Datenwachstum und die Lokalisierung unternehmenskritischer Anwendungen.

Der japanische Cloud-Markt hat, so IDC, eine Reifezeit erreicht. Dies ist eine große Chance für Cloud-Networking, um die kontinuierliche Einführung von Cloud-Services in ganz Japan zu unterstützen. Die Expansion von Megaport nach Japan bietet sowohl für Endverbraucher als auch für Partner einen hohen Mehrwert, da die Auswahl an Service Providern erweitert und der Zugang zu direkter Cloud-Konnektivität verbessert wird. Mit dieser Expansion können Cloud Service Provider (CSPs) zudem ihre Reichweite schnell erweitern und es mehr Kunden ermöglichen, sich auf einfache Weise mit ihren Services von Japan aus zu verbinden. Kunden können mit dem Megaport Cloud Router, einem leistungsstarken virtuellen Router-Service, robuste Cloud-to-Cloud-Verbindungen zur Unterstützung von Multi-Cloud-Architekturen aufbauen.

Vorteile:

Auswahl: Megaport bietet privaten Direktzugang zu 141 branchenführenden Cloud-Onramps und zu mehr als 525 Rechenzentren, darunter Cloud-Onramps in Tokio.

Megaport bietet privaten Direktzugang zu 141 branchenführenden Cloud-Onramps und zu mehr als 525 Rechenzentren, darunter Cloud-Onramps in Tokio. Sicherheit und Leistung : Zuverlässige direkte, private Verbindungen, die das öffentliche Internet umgehen.

: Zuverlässige direkte, private Verbindungen, die das öffentliche Internet umgehen. Marketplace: Ein globales Ökosystem aus mehr als 350 Service Providern, darunter Alibaba, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Nutanix, Oracle Cloud, Salesforce und SAP.

Ein globales Ökosystem aus mehr als 350 Service Providern, darunter Alibaba, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Nutanix, Oracle Cloud, Salesforce und SAP. Benutzerfreundlichkeit: Hybride Cloud-, Multicloud- und Cloud-to-Cloud-Architekturen können über Point-and-Click-Bereitstellung mit dem intelligenten Megaport Cloud Router aktiviert werden.

Hybride Cloud-, Multicloud- und Cloud-to-Cloud-Architekturen können über Point-and-Click-Bereitstellung mit dem intelligenten aktiviert werden. Leistungsstärke: Lokalisieren Sie Anwendungen und beenden Sie den Datenverkehr näher an der Stelle, an der die Leistung zählt.

Lokalisieren Sie Anwendungen und beenden Sie den Datenverkehr näher an der Stelle, an der die Leistung zählt. Skalierbarkeit: Elastische Konnektivität unterstützt die Geschäftsanforderungen und passt sich den Verbrauchsmodellen der Cloud an.

"Japan hat sich als einer der führenden Cloud-Märkte im asiatisch-pazifischen Raum erwiesen und ist in den letzten Jahren rasant gewachsen", so Josh Munro, EVP APAC bei Megaport. "Megaport begrüßt die Einführung seiner Services in Tokio. Dies bietet unseren aktuellen Kunden die Möglichkeit, mit Megaport zu wachsen und neue Gelegenheiten für Megaport zu schaffen, um unsere lokalen Partner und Kunden zu bedienen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Rechenzentrums- und Cloud-Partnern für deren Hilfe, eine robuste Präsenz und eine breite Serviceabdeckung in Japan zu erzielen. Wir freuen uns darauf, 2020 weiter nach Osaka zu expandieren und auf unserem starken Fundament aufzubauen."

"Cloud Service Provider haben massiv in Japan investiert, um die wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten Diensten zu decken", so Vincent English, CEO bei Megaport. "Unternehmen in Japan nutzen zunehmend mehrere Dienstleister, um ihre IT-Services der nächsten Generation aufzubauen. Megaport freut sich über die Zusammenarbeit mit führenden Rechenzentren im ganzen Land, um die Reichweite der Cloud-Services des Unternehmens auszudehnen, die ihre kritische private IT-Struktur unterbringen. Mit dem in Japan erhältlichen Megaport Cloud Router können Kunden ihre Service Provider für Cloud-to-Cloud-Anwendungen direkt miteinander verbinden. Das Megaport Software Defined Network (SDN) bietet Auswahl, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit über ein einziges globales Netzwerk. Unternehmen können ihre Reise in die Cloud somit vereinfachen und beschleunigen."

Megaport-Services sind derzeit in Tokio live, die Expansion nach Osaka wird für Ende März 2020 erwartet.

Informationen zu Megaport

Megaport ist der weltweit führende Anbieter von Elastic Interconnection Services. Mit SDN (Software Defined Networking) ermöglicht die globale Plattform des Unternehmens Kunden eine schnelle Verbindung ihrer Netzwerke mit anderen Diensten über das Megaport-Netzwerk. Services können vom Kunden direkt über Mobilgeräte, seinem Computer oder unsere API gesteuert werden. Megaport vernetzt mehr als 1.500 Kunden in über 525 Rechenzentren weltweit. Megaport ist ein Partner von Alibaba Cloud Technology, AWS Technology, AWS Networking Competency, Google Cloud Interconnect, IBM Direct Link Cloud Exchange Provider, Microsoft Azure Express Route, Nutanix Direct Connect, Oracle Cloud, Salesforce Express Connect und Mitglied des offenen Ökosystems SAP PartnerEdge.

Weitere Informationen zu Megaport finden Sie auf: www.megaport.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996752/Megaport_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Media Contact

media @ megaport.com

+1-917-612-6031