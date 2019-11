"Bildungsort Offene Jugendarbeit" - Einladung zur Pressekonferenz

Montag 25.11.2019, 9-9:30 Uhr, Sir-Karl-Popper Saal, CCAlpbach

Alpbach (OTS) - Die heurige Fachtagung von bOJA findet von 24.-26.11.2019 in Alpbach, Tirol statt. Thema ist Bildung in der Offenen Jugendarbeit. Über 300 Jugendarbeiter_innen aus Österreich und dem angrenzenden deutschsprachigen Raum, Vertreter_innen aus Verwaltung, Politik und verwandten Handlungsfeldern sind angemeldet.

Das bedeutsame Thema der Bildung in der Offenen Jugendarbeit (OJA) in Verknüpfung mit dem Tagungsort Alpbach ist eine große Chance das Handlungsfeld sichtbar zu machen und dessen gesellschaftlichen Wert zu unterstreichen.

OJA in Österreich ist ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit mit einem sozialräumlichen Bezug und einem politischen, pädagogischen und jugendkulturellen Auftrag. Sie begleitet und fördert Jugendliche auf ihrem Weg in die erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit. Der niederschwellige und freiwillige Zugang zu Angeboten der OJA begünstigt den Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und Sozialkompetenzen wichtig sind. So leistet OJA einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Bildungschancengerechtigkeit junger Menschen.

Informelle Bildungsräume fördern Teilhabe und Integration

An derzeit österreichweit 630 Standorten der OJA (Tirol 90) werden niederschwellige Lernräume für Jugendliche zur Verfügung gestellt. Vor allem für Mädchen und Burschen, die aus bildungsbenachteiligten Kontexten kommen, ist diese Form des nicht-verschulten, informellen Lernens ein wesentlicher Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und Teilhabe.

Im Rahmen von EU-Förderungen (Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps) knüpft die OJA an die internationale Dimension der Jugendarbeit an. Zahlreiche Projekte in den Bereichen Freiwilligenarbeit, Jugendbegegnung oder Fachkräfteaustausch unterstützen Bildungsprozesse von Jugendlichen in großem Maße.

In Tirol fördert die POJAT - Plattform Offene Jugendarbeit Tirol - durch vielfältige Maßnahmen der Vernetzung, Stärkung und Professionalisierung des Arbeitsfeldes die Bildungs- und Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen. Dabei kooperiert die POJAT mit dem Land Tirol und der Österreichischen Nationalagentur für Erasmus+.

Die bOJA-Fachtagung ist eine Kooperationsveranstaltung von bOJA, dem Bundeskanzleramt/Familien und Jugend, dem Land Tirol und Erasmus+ Jugend in Aktion.

