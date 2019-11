Weltmeisterschaft in Profi-Standard-Showtanz

Die Hofburg wird zumTanzparkett der Welt

Wien (OTS) - Am 15. Dezember findet zum ersten Mal die WDC Weltmeisterschaft im Profi Standard-Showtanz in Wien statt. Die besten professionellen Paare treffen sich, um den prestigeträchtigsten Titel in dieser Kategorie der Turniertänze zu erkämpfen.

„Wir sind stolz darauf in eines der schönsten Gebäude der Welt einladen zu dürfen und freuen uns schon sehr auf die „Krönung der nächsten Weltmeister“, so Elisabeth Smagin und Hannes Emrich, die Organisatoren der diesjährigen Weltmeisterschaft im Rahmen von Amazing Vienna, einem renommierten Tanz Turniers in Wien.

Die Gäste erwartet ein besonderes Programm. Showdance ist einer der kreativsten und aufregendsten Tanzstile. Jedes Paar hat eine Soloaufführung, die einen bis fünf Tänze des Standard-Programms umfasst. Jeder Tanz hat eine eigene Geschichte, es sind immer einzigartige Kreationen. In Wien hat Tanzen schon immer einen besonderen Stellenwert gehabt, es wird gern und viel getanzt. Vielleicht werden die Zuseher den einen oder anderen Tanz oder Tanzstil beim Besuch der nächsten Bälle ausprobieren wollen.

Da auch ein österreichisches Paar zu den Titelanwärtern zählt,“ hoffen wir auf zahlreiche Unterstützung des Publikums“ , Hannes Emrich.

WDC Weltmeisterschaft im Profi Standard-Showtanz

Datum: 15.12.2019, 17:00 - 22:00 Uhr

Ort: Hofburg Kongresszentrum, Eingang Kongresszentrum

Heldenplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.amazingvienna.info

