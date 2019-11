CAIRE kündigt europäische Markteinführung der nächsten Generation des tragbaren Sauerstoffkonzentrators "FreeStyle Comfort" an

Ball Ground, Georgia (ots/PRNewswire) - Die nächste Generation des preisgekrönten tragbaren Sauerstoffkonzentrators FreeStyle® Comfort® wird auf der "MEDICA"-Messe vom 18. bis 21. November auf dem Düsseldorfer Messegelände das Highlight des Standes von CAIRE Inc. sein. Mit dem Hinzukommen von autoSAT® - einer bewährten selbstanpassenden, proprietären klinischen Funktion - wird das ursprünglich 2018 eingeführte Gerät es europäischen Anbietern und Klinikern ermöglichen, ihre Patienten noch besser zu betreuen.

Das preisgekrönte Gerät wird auf der jährlichen "MEDICA"-Messe mit neuen klinischen Verbesserungen präsentiert

"Der FreeStyle Comfort gewinnt weiter an Bedeutung - als integraler Teil des Prozesses, mit dem Heimversorgungsanbieter ihren Stamm an Sauerstoffpatienten versorgen, und auch dahingehend, dass wir weltweit mit ihm erfolgreiche Einzelhandels-Verkaufsprogramme aufbauen", so Barry Hassett, Vice President, Bereich "Global Marketing". "Die kontinuierliche Verbesserung der proprietären Zufuhrfunktionen des "FreeStyle Comfort" bedeutet für uns, unser kritisches Geschäftsziel zu erfüllen: Personen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) klinisch wirksame und praktische Lösungen für die Sauerstofftherapie anzubieten. Dabei trifft es sich sehr gut, dass diese Messe nicht nur mit dem "COPD Awareness Month" (COPD-Monat), sondern auch dem "World COPD Day" (Welt-COPD-Tag) zusammenfällt. Diese sollen auf die globalen Auswirkungen dieser verschiedenen Atemwegserkrankungen aufmerksam machen, und auf die Therapien, die diesen Betroffenen zugutekommen sollen."

Mit der jüngsten Einführung des verbesserten "FreeStyle Comfort" erhalten Sauerstoffanwender, die von einem Sauerstofffluss auf Bedarfsbasis profitieren können, eine weitere Option. Das Gerät, das mit seinem speziellen ergonomischen Design auf Tragekomfort hin entwickelt wurde, erfüllt die FAA-Richtlinien für die Nutzung auf kommerziellen Flügen und bietet eine drahtlose Anbindung an CAIREs Telemedizin-Lösung CAIREview(TM).

Zu den proprietären intelligenten Funktionen der Sauerstoffzufuhr gehören CAIREs UltraSense®-Technologie, die sicherstellt, dass Sauerstoff im Zusammenhang mit der Atemfrequenz des Patienten abgegeben wird; und "autoDOSE", das auch dann eine Sauerstoffzufuhr gewährleistet, wenn kein Atemzug festgestellt wird.

Der neue "FreeStyle Comfort" ist mit der Technologie "autoSAT" ausgestattet - einer bekannten Zufuhrfunktion an CAIREs klinisch bewährtem tragbarem Sauerstoffkonzentrator Eclipse 5®. "autoSAT" sorgt dafür, dass das Gerät, während die Atmungsfrequenz des Anwenders im Laufe seiner täglichen Routine schwankt, den Sauerstoffbolus konsistent abgibt. Diese selbstregulierende Funktion wird von Klinikern seit Langem als Schlüssel für die Titrierung der Sauerstofftherapie bei Anwendern genannt, die eine tragbare Ausführung nutzen. Denn sie gewährleistet eine konsistente Sauerstoffzufuhr, wenn die Atmung des Anwenders zwischen normal und erhöhter Frequenz wechselt.

Um weitere Informationen über den "FreeStyle Comfort" zu erhalten, besuchen Sie auf der "MEDICA" bitte Stand 11B24, oder besuchen Sie die Website www.caireinc.com/product/freestyle-comfort-provider.

