„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“

Präsentation der musikalischen Weihnachtssendung mit Sonja Weissensteiner und erstmals DJ Ötzi

Wien (OTS) - Inmitten der einzigartigen Bergwelt des Salzburger Landes wird der Ort Flachau bereits zum sechsten Mal zur Kulisse der ORF-Weihnachtsproduktion „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“. Während im vergangenen Jahr die Sendung ganz im Zeichen des 200. Geburtstages des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt, „Stille Nacht, Heilige Nacht“, stand, wird heuer am Montag, dem 23. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Weihnachten in Europa“ zum zentralen Thema. An der Seite von Sonja Weissensteiner führt erstmalig DJ Ötzi durch die Sendung.

Nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus Schlager, Volksmusik, volkstümlicher Musik, Pop und Klassik präsentieren in der Sendung Melodien rund um die Themen Weihnachten, Frieden und Liebe. Mit dabei sind: Albert Hammond, Maite Kelly, Johnny Logan, Semino Rossi, Fantasy, Die Edlseer, Nockis, Die Mayerin, Natalia Ushakova, Uwe Schmidt, der Tölzer Knabenchor und die Schwammerl-Musik Engelhard. Außerdem begrüßen Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi unter anderem Rosi Mittermaier und Christian Neureuther als Gäste im Gutshof Flachau.

Heute wurde die Sendung, die am 1. und 2. Dezember in Flachau aufgezeichnet wird, präsentiert. Im Gutshof Flachau waren neben Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi auch der ORF-Sendungsverantwortliche Roland Brunhofer, Produzent Martin Ramusch (ipmedia), Die Edlseer, Die Mayerin, Wolfgang Hettegger, Vorstand Snow Space Salzburg und Eugen Fischbacher, Obmann Tourismusverband Flachau, mit dabei. DJ Ötzi: „Sonja Weissensteiner ist eine tolle Partnerin und ich freue mich schon sehr auf die Sendung. Mit der Moderation geht für mich ein Wunsch in Erfüllung und ich werde mich dabei so zeigen, wie ich bin.“ Und weiter: „Für mich ist Weihnachten mit Stille, Harmonie, Gemeinsamkeit und Sehnsucht verbunden. Ich bin das ganze Jahr unterwegs und Weihnachten ist für mich die wertvollste Zeit überhaupt, die ich mit meiner Familie verbringe.“ Und Sonja Weissensteiner: „Ich freue mich schon sehr auf die ‚Zauberhafte Weihnacht‘. Diesmal zeigen wir, wie Weihnachten in Europa gefeiert wird – und einmal mehr haben wir Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Musikgenres mit ihren schönsten weihnachtlichen Liedern zu Gast.“ Eine besondere Auszeichnung gab es bei der Präsentation für die Edlseer: Ihrem Album „Goldene Weihnacht“ wurde der Gold-Status verliehen.

Ticketinfos für die Aufzeichnungen sind unter www.flachau.com abrufbar. „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ wird rund um Weihnachten auch von BR, hr, SWR, WDR und rbb ausgestrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at