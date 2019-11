BIO GASTRO TROPHY 2019: Beste Bio-Gastronomiebetriebe Österreichs gekürt

Die Sieger-Betriebe 2019 kommen aus Salzburg, Wien und der Steiermark

Wien (OTS) - Am Montag, den 18. November 2019 wurden die diesjährigen Siegerbetriebe der BIO GASTRO TROPHY im Rahmen der Messe BIO Österreich in Wieselburg gekürt. Der Bewerb fand heuer bereits zum fünften Mal statt und wird von BIO AUSTRIA in Kooperation mit Biorama durchgeführt. Die Ehrung der GewinnerInnen wurde von BIO AUSTRIA-Obfrau Gertraud Grabmann und Micky Klemsch von Biorama vorgenommen.

Bestes biozertifiziertes Restaurant: Kolariks Luftburg

In der Kategorie "Bestes biozertifiziertes Restaurant" konnte sich Kolariks Luftburg durchsetzen. Kolariks Luftburg ist mit dem Wiener Prater verbunden wie das Riesenrad. Das Hüpfburgen-Paradies bietet jedoch nicht nur Raum zum Herumtollen für die Kleinsten, sondern verwöhnt mit österreichischer Kulinarik und internationalen Schmankerln. Der kontinuierliche Ausbau des Bio-Angebots war ein Herzensprojekt der Eigentümerin Elisabeth Kolarik, die mit ihrer Bio-Überzeugung ihre MitarbeiterInnen und Gäste begeistert. Frei nach dem Motto "Geht nicht, gibt's nicht" wurde der Einsatz von Bio-Lebensmitteln seit 2016 sukzessiv auf 100 Prozent Bio gesteigert.

"Die Luftburg hat sich mit dieser Hinwendung zur Bioqualität zahlreiche Siegel und Auszeichnungen verdient. Für die Biobewegung mit Sicherheit ein Meilenstein, denn: Kolariks Luftburg ist seit Jahren ein Gästemagnet. Wer in die Luftburg geht, weiß was ihn erwartet. Und das ist nachhaltig gut", meinte Micky Klemsch von Biorama. Auch BIO AUSTRIA-Obfrau Gertraud Grabmann zeigte sich im Rahmen der Ehrung erfreut: "Die 100-Prozent-Bio-Zertifizierung von Kolariks Luftburg zeigt das Potenzial von Bio in der Gastronomie auf. Elisabeth Kolarik und ihr Betrieb können damit Vorbild-Wirkung für viele andere Restaurants bei ihrem Schritt hin zu einer Bio-Zertifizierung haben."



Bestes Bio-Frühstück: die Tortenkomponisten

Die Auszeichnung für das "Beste Bio-Frühstück" ging an "die Tortenkomponisten", welche auch aus dem Pulikumsvoting als Gewinner hervorgingen. Sabrina und Manuel Mauerhofer sind Bio-Konditormeister aus Leidenschaft. Sie betreiben in Söding im Bezirk Voitsberg die einzige 100%ige Bio-Konditorei in der Steiermark. Im gemütlichen Ambiente servieren sie köstliches Bio-Frühstück, verführerische Torten und Desserts sowie leckeres Eis. Zum Frühstück gibt es bei den Tortenkomponisten natürlich eine Vielzahl an süßen Kompositionen, aber auch klassische Frühstücksvariationen und selbstgerösteten Bio-Kaffee. Bio ist für "die Tortenkomponisten" eine Selbstverständlichkeit. Dieser Bio-Anspruch setzt sich in ihrem Unternehmen konsequent durch. Ob in der Bio-Schaukonditorei, im Bio-Kaffeehaus, im Bio-Shop oder in der Bio-Kaffeerösterei, nachhaltiger Umgang mit den Lebensgrundlagen ist die Triebfeder der beiden Konditoren.

Größtes Bio-Engagement: MioBio

Der Preis für das größte Bio-Engagement geht an den Betrieb MioBio, einen Salzburger Catering-Anbieter und Bio-Botschafter. Seit 2015begeistert Christian Fleiss, der unter anderem bei Haubenkoch Josef Illinger gelernt hat, seine Kunden mit gehobenem Bio-Catering. Fleiss kochte im Steirereck und in der Topgastronomie am Arlberg. Auf der Suche nach dem perfekten Geschmack und stets getrieben vom Wunsch die Natur in ihrer Vollkommenheit auf dem Teller einzufangen, tingelte er danach durch die Küchen dieser Welt – wobei Spanien und Italien besonders prägend waren. Aufgrund seiner nachhaltigen Einstellung, seiner Begeisterung zur Natur und zur Lebensmittelqualität stand für sein Catering MioBio von Beginn an fest, 100% Bio-Speisen anzubieten. MioBio verbindet Leidenschaft für hochwertige Kulinarik mit einem klaren Bekenntnis zu Bio.

Lust auf Bio-Lebensmittel aus der Region

"Als Verband der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern unterstützt BIO AUSTRIA-Gastronominnen und Gastronomen im ganz Österreich bei der Umstellung auf Bio-Produkte und bei der Ausweitung ihres Bio-Sortiments. Mit der BIO GASTRO TROPHY wollen wir herausragende, bio-zertifizierte Gastronomiebetriebe vor den Vorhang holen und so auch anderen Gastronominnen und Gastronomen Lust auf die Verwendung biologischer Lebensmittel aus der Region machen", so BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann anlässlich der Preisübergabe.

Mit Bio-Gastronomie "Richtig gut essen"

Im Vorfeld der Prämierung stellte BIO AUSTRIA in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeits-Magazin Biorama und dem Foodblog „Richtig gut essen“ alle teilnehmenden Gastronomen und Gastronominnen, allesamt Partnerbetriebe von BIO AUSTRIA, auf www.biogastrotrophy.at vor. Diese Plattform ist gleichzeitig der erste umfassende Bio-Gastronomieführer Österreichs. Bio-zertifizierte Gastronomiebetriebe werden dort mit zahlreichen Fotos und einer ausführlichen Beschreibung präsentiert. Konsumentinnen und Konsumenten, die richtig gut Bio essen wollen, können sich über die Online-Plattform vor einem Bio-Lokalbesuch detailliert informieren.

Basierend auf den Präsentationen der Betriebe und im Zusammenspiel mit einem Online-Vontig an dem mehrere tausend Gäste teilgenommen haben kürte eine Fachjury die Gewinner. In die Wertung flossen unter anderem die Faktoren Nachhaltigkeit, Service- und Produktqualität sowie eine Bewertung des Lokal-Ambientes bzw. der Verpackung bei Caterings und Lieferservices ein. Bewertet wurden ausschließlich bio-zertifizierte Betriebe, die einen hohen Anteil an biologischen Grundzutaten verwenden.

Die BIO GASTRO TROPHY 2019 wurde mit freundlicher Unterstützung von BIOGAST, SONNENTOR, Etivera, Bio-Hotel Grafenast, GASTSCHMIEDE GmbH, Sonnberg Biofleisch sowie dem PROST-Magazin, VFIGmbH und Grapos durchgeführt.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft – mit über 13.500 Mitgliedern und 400 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

ÜBER BIORAMA:

BIORAMA ist die zeitgemäße Plattform für Ideen, Menschen und Produkte, ein Leitfaden im schnell wachsenden Markt des Handels mit Bio-Produkten, des Fairtrade und des bewussten Konsums. Es widmet sich allen Themen unvoreingenommen und ohne einseitig zu werten. BIORAMA ist online, in den Social Networks, gedruckt und auf Veranstaltungen und Messen im richtigen Leben. Das Magazin erscheint sechs Mal jährlich. Neben umfangreichen Schwerpunkten finden sich darin Reportagen, Kommentare und Einkaufstipps zu Bereichen wie Ernährung, Kochen und Naturkosmetik, Mode und Design, Reise und Mobilität, Kunst und Kultur.

http://www.biorama.eu

