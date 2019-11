Leseabend „Wien schreibt Geschichte(n)“ im 15. Bezirk

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) stellt am Freitag, 22. November, den ersten Band der neuen Schriftenreihe „Wien schreibt Geschichte(n)“ vor. Die Projekt-Präsentation erfolgt im Rahmen einer Lesung, die um 17.30 Uhr beginnt. Jugendliche haben Ereignisse aus dem täglichen Leben notiert. In den Arbeiten werden Wünsche, Visionen, Divergenzen und Gleichheiten behandelt. „Freuen Sie sich auf berührende, persönliche und emotionale Texte, die von den Jungautorinnen und Jungautoren selbst vorgetragen werden“, lädt die Leiterin des Museums, Brigitte Neichl, ein. Gegen 19.00 Uhr endet die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Spenden der Gäste erleichtern die Realisierung künftiger Museumsprojekte. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Kontakt per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

