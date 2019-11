AVISO: NEOS-Steiermark Wahlkampfabschluss, „Wähl‘ die NEOS in den Landtag – Weil’s Zeit ist!“, Freitag, 22. November, 16:00 Uhr

mit u.a. Spitzenkandidat Niko Swatek, NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger, und NEOS Kandidat_innen

Graz (OTS) - Am 22. November setzen NEOS ein starkes Zeichen für die beste Bildung, mutige Innovationen und kritische Kontrolle in der Steiermark. NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger läutet gemeinsam mit Spitzenkandidat Niko Swatek und weiteren Kandidat_innen vor dem Zeughaus in der Grazer Herrengasse die letzten Stunden des Wahlkampfs zur Nationalratswahl ein. Danach ziehen NEOS bei musikalischer Begleitung durch die Grazer Innenstadt.



NEOS Wahlkampfabschluss „Wähl‘ die NEOS in den Landtag – Weil’s Zeit ist!“

Datum: 22.11.2019, 16:00 Uhr

Ort: Vor dem Zeughaus

Herrengasse 16, Graz, Österreich

