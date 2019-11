Feiert Bernd Wiesberger den größten Erfolg seiner Karriere? Das Finale im Race to Dubai ab Donnerstag live bei Sky

Das Saisonfinale auf der European Tour mit den 60 Top-Spielern des Jahres von Donnerstag bis Sonntag live

Wien (OTS) - Für Bernd Wiesberger geht es ab Donnerstag um den größten Triumph in seiner bisherigen Karriere. Österreichs Ausnahmegolfer führt vor dem letzten Event des Jahres in Dubai das Ranking vor Tommy Fleetwood und Jon Rahm an und ist damit in aussichtsreichster Position die Jahreswertung der European Tour zu gewinnen. Als zweiter Österreicher hat sich Matthias Schwab für das Saisonfinale der European Tour qualifiziert.



Vor knapp zwölf Monaten begann in Hongkong das prestigeträchtige Race to Dubai. Nach 46 Turnieren in 31 Ländern geht es am Donnerstag in Dubai in das entscheidende Event. Sky überträgt an allen vier Tagen sechs Stunden live von der DP World Tour Championship, von Donnerstag bis Samstag jeweils von 8:00 bis 14:00 Uhr, am Finalsonntag von 7:30 bis 13:30 Uhr.



