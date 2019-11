Landtagsvorschau von SP-Klubobmann Hundsmüller

Arbeitsmarkt, Verkehrsdienste-Vertrag und Gesundheitsagentur im Fokus der kommenden Landtagssitzung

St. Pölten (OTS) - „Volle Aufmerksamkeit gilt dem Einklang von Wirtschaft und ArbeitnehmerInnen“, betont SPÖ NÖ-Klubobmann LAbg. Reinhard Hundsmüller vor der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag. In einer aktuellen Stunde geht es dabei um die unternommenen Anstrengungen des Landes NÖ. Hundsmüller attestiert redliches Bemühen, ortet jedoch häufig Stückwerk. So auch in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei älteren Arbeitslosen über 50. Hundsmüller meint dazu: „Als sinnvolle Ergänzung von Gema 50+ - einer Landesinitiative – fehlt leider weiterhin jede Spur der Aktion 20.000, die von Schwarz-Türkis-Blau in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ‚abgedreht‘ wurde.“ Diese hätte das Zeug gehabt der steigenden Arbeitslosigkeit in diesem Segment nachhaltig entgegen zu wirken.

Angesichts der sich verlangsamenden Konjunktur in Deutschland gilt es vorbereitende Handlungen für den österreichischen Arbeitsmarkt zu treffen. Klubobmann Hundsmüller plädiert auch für ein klares Bekenntnis aller politischen VerantwortungsträgerInnen zur Sozialpartnerschaft, die bereits gezeigt hat, wie sie uns durch schwierige Zeiten hindurchmanövrieren kann. „Wir brauchen den Einklang und kein Auseinanderdividieren zwischen Wirtschaft und ArbeitnehmerInnen“, sagt Hundsmüller mit dem Bekenntnis zu flexibleren Arbeitszeiten, unter Einbindung der ArbeitnehmerInnen-Vertretung und mit verbrieften Rechten für die ArbeitnehmerInnen – etwa das Recht auf 4-Tage-Woche, die 6. Urlaubswoche, etc.

Zwt.: Verkehrsdienste-Vertrag - Keine Zustimmung zu Geldleistungen des Landes NÖ, ohne Kenntnis der Vertragsgrundlage

Grundsätzlich seien Investitionen in den Öffentlichen Verkehr natürlich stets zu begrüßen, meint der Klubobmann der SPÖ NÖ, in diesem Fall frage er sich jedoch: „Wie kann ein - sich auch nur halbwegs ernst nehmendes - Landesparlament einer Geldleistung von rund 1,1 Mrd. Euro zustimmen, ohne die Vertragsgrundlage im Detail zu kennen?“ Tatsache sei, soweit die Inhalte schemenhaft von LR Schleritzko zur Kenntnis gebracht wurden, hätten für die SPÖ unumstößliche Inhalte für ein vollinhaltliches Verkehrskonzept keine Berücksichtigung gefunden. „365-Euro-Jahres-Öffi-Ticket und der Weiterbestand der Personenkassen sind der ÖVP augenscheinlich egal. Alles in allem bleiben zahlreiche Fragen weiter offen und ungeklärt bzw. wurden diese nur unzufriedenstellend beantwortet. Einem Überraschungs-Ei, von dem keiner so genau weiß, welche Unwegsamkeiten es noch hervorbringen wird, können wir als SPÖ NÖ keineswegs einen Freibrief erteilen. So geht diskursive, offene und transparente Politik in jedem Fall nicht, liebe ÖVP!“, erklärt Hundsmüller die Ablehnung des Verkehrsdienste-Vertrags.

Zwt.: NÖ Gesundheitsreformgesetz 2020 – NÖ Landesgesundheitsagenturgesetz

Als eines der wohl wichtigsten politischen Aufgabenfelder erachtet Klubobmann Hundsmüller die Gesundheit: „Der Politik kommt hierbei die zentrale Aufgabe zu Ausbildung, Einsatz des Personals, Errichtung von Gesundheitszentren, etc. so zu organisieren, dass jede Niederösterreicherin und jeder Niederösterreicher gleichsam die beste Versorgung genießt.“ Die Landesgesundheitsagentur soll dieses verbindende Dach darstellen und die Koordinierung von Gesundheits-und Pflegeagenden deutlich verbessern. Soweit begrüße die SPÖ NÖ dieses Vorhaben selbstverständlich. Zentral sei es aber ebenso, so Hundsmüller, „dass ein transparentes Finanzierungssystem geschaffen und quantitativ, aber vor allem qualitativ ausreichend Personal zur Verfügung steht, um eine optimale zukunftsfähige Gesundheits- und Pflegeversorgung sicherstellen zu können.“ Daher werde die Sozialdemokratie einen Abänderungsantrag stellen, der darauf Bedacht nimmt endlich einen objektiv nachvollziehbaren und wissenschaftlich fundierten Personalschlüssel zu definieren, der im Stande ist die Be-und teilweise Überlastung des Personals nachhaltig zu lösen. Außerdem wolle man begleitende Kontrolle, bezüglich der Kosten der Umstrukturierung, um einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen.

Zur Schwarzwildjagd mit Nachtsichtgeräten erklärt Hundsmüller: „Die explosionsartige Vermehrung der Wildschweine richtet nicht nur Schäden in der Landwirtschaft an, sondern die Tiere dringen bereits bis in Wohngebiete vor.“ Hier müsse ein verträgliches Maß an Wildschweinpopulation hergestellt werden. Die Sicherheit der Wohnbevölkerung, wie auch derer, die den Wald zu Erholungszwecken aufsuchen, muss stets gewährleistet sein.

Abschließend zeigt sich Klubobmann LAbg. Hundsmüller bezüglich der Diskussion um das Thema der Teiltauglichkeit entsetzt, was so manche politische Stoßrichtung anderer Parteien betrifft: „Demographischer Entwicklung kann man nicht mit Teiltauglichkeit entgegensteuern. Beim Beispiel Rettungswesen müssen, im Sinne der PatientInnen, die Qualitätsstandards hochgehalten werden. Für die Arbeit direkt am Menschen ist es unerlässlich, dass man geistig und körperlich voll tauglich ist.“

