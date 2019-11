Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung beschloss, den Tätigkeitsbericht der NÖ Umweltanwaltschaft für das Kalenderjahr 2018 dem NÖ Landtag vorzulegen.

Das Projekt „Elektrifizierung von Feldbrunnen in Engelhartstetten“ umfasst die Elektrifizierung von 42 Feldbrunnen in der Gemeinde Engelhartstetten zur Bewässerung von 512 Hektar landwirtschaftlicher Grundstücke. Das Projekt soll im Jahr 2020 begonnen und bis 2021 umgesetzt werden. Das Land Niederösterreich unterstützt die Gesamtinvestitionen von 950.000 Euro mit einem Betrag von 96.083 Euro.

Die Wirtschaftsstrategie 2025 wurde von der NÖ Landesregierung zur Kenntnis genommen.

Für den Neubau der Heilstättenschule am Standort der Sonderkrankenanstalt für die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen in Bad Erlach wurde eine Förderung in Höhe von 370.000 Euro beschlossen.

