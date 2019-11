BCD Travel wird größte globale Travel Management Company mit SAP Concur TMC Elite Status

Utrecht (ots) - BCD Travel ist die erste der drei großen Travel Management Companies, die den TMC Elite Partnerstatus von SAP Concur erhält, dem weltweit führenden Anbieter von integrierten Lösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen. Bereits vor der Erlangung des TMC Elite Partnerstatus war BCD einer der größten Vertriebspartner von SAP Concur. Die Zusammenarbeit reicht bereits bis ins Jahr 2001 zurück.

Die TMC Elite Zertifizierung bedeutet für Kunden von BCD den Zugriff auf eine einzigartige SAP Concur-Expertise, eine bessere Abstimmung auf allen Ebenen innerhalb beider Unternehmen und eine beispiellose Optimierung der SAP Concur Plattformen.

"BCD Travel hat bereits viele Jahre Erfahrung bei der Implementierung, Anpassung und Unterstützung von SAP Concur Tools. Und wir investieren weiterhin in unsere Partnerschaft, um den Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden zu erhöhen", so Wendy Prewitt, Vice President, Payment and Expense Integration bei BCD Travel.

SAP Concur Software ermöglicht die Integration von Front- und Backoffice-Systemen sowie den Export von Daten in Drittanbieter-Tools und ein hohes Maß an Betrugsüberwachung und -schutz. Mit den SAP Concur Produkten können Kunden die Anforderungen der DSGVO erfüllen. Die Partnerschaft von BCD und SAP Concur bietet Kunden eine bessere Datenerfassung, Qualitätssicherung und Automatisierung Dadurch wird der Kundenservice verbessert, die Produktivität gesteigert und mehr Effizienz erzielt. BCD Kunden haben in allen Märkten, in denen BCD tätig ist, Zugang zu einer maßgeschneiderten Concur Compleat Mid-Office-Plattform.

Das Partnerprogramm von SAP Concur für TMCs besteht aus drei Leveln: TMC Elite, TMC Select und TMC Partner. Den TMC Elite Status erhalten Unternehmen, die unter Programmteilnehmern die umfassendsten Kenntnisse nachweisen konnten.

"Den TMC Elite Status haben BCD verliehen, da sich BCD voll und umfassend für die SAP Concur Plattform und das technische Umfeld eingebracht hat. Für unsere gemeinsamen Kunden bedeutet das den besten Return on Investment aus SAP Concur Lösungen. Auch war ein rigoroser Zertifizierungsprozess für die Support-Mitarbeiter notwendig, denn das ist die Voraussetzung für ein vollständig optimiertes Nutzererlebnis", erklärt Max Miller, Vice President, TMC Business Development bei SAP Concur.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

