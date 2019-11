Landjugend gewinnt Bienenhotel-Wette gegen Pernkopf und Schmuckenschlager

LH-Stellvertreter Pernkopf: 400 Insektenhotels sind Gewinn für Artenvielfalt in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Im heurigen Frühjahr starteten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und LK-NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager die Initiative „Wir für Bienen“. Damit werden die zahlreichen Leistungen der heimischen Bäuerinnen und Bauern zum Schutz von Umwelt und Insekten aufgezeigt und zusätzliche Maßnahmen für den Erhalt der Artenvielfalt gestartet.

Auch die Landjugend Niederösterreich beteiligt sich an dieser Aktion und wettete mit Pernkopf und Schmuckenschlager im heurigen Sommer, dass insgesamt 300 Wildbienenhotels errichtet und aufgestellt werden sollen. Pernkopf und Schmuckenschlager: „Insgesamt haben die Landjugend-Gruppen exakt 387 Wildbienenhotels im ganzen Land errichtet. Ein toller Erfolg für die Artenvielfalt in Niederösterreich und großer Beweis für das Engagement der Landjugend.“

In Wieselburg präsentierten Landesobmann Norbert Allram und Landesleiterin Kerstin Lechner gemeinsam mit vielen Landjugendgruppen ihren Erfolg: „Wir haben uns in vielen Stunden für unsere Bienen engagiert. Die Artenvielfalt in Niederösterreich und damit die Umwelt unserer Heimat ist uns ein großes Anliegen, deswegen haben wir die Wette mit großem Abstand gewonnen.“ Auch darüber hinaus haben sich die Jugendlichen in ihren Gemeinden eingesetzt, Blumenwiesen angelegt und Blühstreifen gepflegt. Pernkopf und Schmuckenschlager blieben auch ihren Einsatz nicht schuldig und luden die anwesenden Landjugendmitglieder zur Jause ein.

