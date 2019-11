Kommunikationsbranche blickt optimistisch in die Zukunft

PRVA-Mitgliederbefragung: Agenturen rechnen mit mehr Aufträgen

Wien (OTS) - Durchaus optimistisch blicken die Kommunikationsfachleute der österreichischen PR-Agenturen in die Zukunft: Das zeigt eine Mitgliederbefragung des Public Relations Verbandes Austria (PRVA). Mehr als die Hälfte geht davon aus, dass sich die Aufträge positiv entwickeln werden, 46 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden Auftragslage.

Auch die Ein-Personen-Unternehmen (EPU), die im PRVA vertreten sind, sehen zu einem Drittel einen Trend nach oben, 58 Prozent gehen zumindest von einer stabilen Auftragslage aus.

Die Umfrage, an der 200 Personen teilgenommen hatten, macht auch deutlich, dass die Mitglieder des PRVA ein sehr breites Feld der Kommunikation abdecken. Sie sind nicht nur selbständig und in Agenturen tätig, sondern auch in Unternehmen und Institutionen aus den unterschiedlichsten Branchen. „Wir sind der Verband, der alle professionellen Kommunikationsfachleute unter einem Dach vereint, das zeigt sich gerade auch an den Ergebnissen dieser Befragung“, erklärt Julia Wippersberg, die Präsidentin des PRVA.

Dem Verband wird dabei ein gutes Zeugnis ausgestellt: Das Veranstaltungsangebot, das von Round-Tables zu spezifischen Kommunikationsthemen bis zum Expertenaustausch bei PRofi-Treffs reicht, wird als gut beurteilt. Vor allem die größte, heimische Branchenveranstaltung, der Österreichische Kommunikationstag, wird sehr positiv bewertet.

Am 28.November geht mit der PR Gala 2019 ein Event über die Bühne, der zu den Höhepunkten des PRVA-Kalenders gehört: An diesem Abend wird der Gewinner des Staatspreises PR ausgezeichnet.

Die Bekanntgabe des Staatspreisträgers, der Kategoriesieger und des Sonderpreisträgers für den „Austrian Young PR Award“ erfolgt im Rahmen der #PRGala19 des PRVA, am Donnerstag, den 28. November 2019, ab 18.30 Uhr, im Studio 44 der Österreichischen Lotterien in Wien. Die Auszeichnungen werden vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verliehen. Hauptsponsor der diesjährigen PR Gala ist VIA Vienna International Airport.

