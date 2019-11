Margareten: Buch-Präsentation „Startrampen“ am 22.11.

Wien (OTS/RK) - Der in Wien und Leipzig lebende Autor und Musiker John Sauter verfügt sich am Freitag, 22. November, in den Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) und präsentiert dort im Rahmen einer Lesung sein Buch „Startrampen“. Diese Publikation aus dem Verlag „Fabrik Transit – Edition für Literatur und Kunst“ enthält rund 80 Gedichte. Die Verse entstanden während der letzten 2 Jahre und behandeln in 6 Kapiteln die komplexe Thematik „Stadt“. Beginn des Rezitationsabends: 19.30 Uhr. Der 164 Seiten starke Band (ISBN 978-3-903267-09-1) kostet 13 Euro. Das ehrenamtlich engagierte Vereinsteam ersucht das Publikum um Spenden (Vorschlag: 5 Euro für Eintritt/Getränk). Informationen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

