Einladung Pressetermin: Festliches Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit Ludwig und Ruck

Wien (OTS) - 33 Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete werden ab 22. November bis in den Jänner hinein wieder in festlichem Glanz erstrahlen. Zur feierlichen Illumination durch Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck laden wir Sie ganz herzlich ein.

Unter dem Motto „Sing Along Vienna“ haben die Wiener Innenstadt-Kaufleute zu diesem Auftakt ein schwungvolles Mitsingspektakel mit den drei Chören „Jugendchor Akademie Wien“, „Jugendchor der Wiener Chorschule“ und „Kammerchor des Chorus Juventus“ organisiert.



Nach der Illumination um 17 Uhr ziehen die drei Chöre weiter, um an insgesamt acht Stationen die festlichen Beleuchtungen der Einkaufsstraßen zu untermalen.

Drei Wege durch die Innenstadt werden besungen:

• Graben – Palaisviertel – Kohlmarkt

• Kärntnerstraße – Franziskanerplatz

• Stephansplatz – Rotenturmstraße – Wollzeile



Während der Auftritte sind alle zum Mitsingen eingeladen – Noten- und Textblätter samt Weihnachtsmützen werden kostenlos verteilt.



Termin: Freitag, 22. November 2019, 17 Uhr

Ort: Stock-im-Eisen-Platz beim Stephansdom, 1010 Wien



Ihre Gesprächspartner sind:

• Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister

• Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien



Bitte um Ihre Zusage per Mail an presse@wkw.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Chef vom Dienst

M cvd @ wkw.at

T 0151450 - 1518

W news.wko.at/wien