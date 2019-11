Jubiläumsreigen: Die Steuerberatungskanzlei TPA feiert 40jähriges Bestehen und 20 Jahre TPA in Kärnten

Der Mut und Weitblick, neue und unkonventionelle Wege zu gehen, kennzeichnen seit 40 Jahren den Erfolgsweg von TPA. Diesen Erfolgsweg setzen wir an allen unseren Kärntner Standorten – Hermagor, Klagenfurt und Villach – fort. Birgit Perkounig

Auch der Blick in die Zukunft darf nicht fehlen: Die weißen Flecken auf der österreichischen TPA-Landkarte werden geschlossen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis TPA in jedem Bundesland vertreten ist. Auch die Expansion in Mittel- und Südosteuropa ist für TPA ebenfalls noch keineswegs abgeschlossen. Klaus Scheder

Klagenfurt (OTS) - Über 200 Gäste, Livemusik und feinste Schmankerl: Das Geburtstagsfest der renommierten Steuerberatungskanzlei TPA am 14. November 2019 in Klagenfurt ging mit bester Feierlaune über die Bühne. Partner und Mitarbeiter, Kunden und Freunde des Unternehmens blickten gemeinsam auf die beeindruckende Erfolgsgeschichte eines der größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Österreichs zurück. Gastgeber waren die beiden Kärntner TPA Partner Birgit Perkounig und Klaus Scheder.

40 Jahre TPA, 20 Jahre TPA in Kärnten

Birgit Perkounig, Standortleiterin von TPA Villach und TPA Hermagor, freute sich: „ Der Mut und Weitblick, neue und unkonventionelle Wege zu gehen, kennzeichnen seit 40 Jahren den Erfolgsweg von TPA. Diesen Erfolgsweg setzen wir an allen unseren Kärntner Standorten – Hermagor, Klagenfurt und Villach – fort. “

Vor genau 40 Jahren startete die Erfolgsgeschichte in Langenlois (NÖ): 1979 als Zwei-Personen-Kanzlei gegründet, entwickelte sich TPA zur international erfolgreichen Unternehmensgruppe mit 1.500 Mitarbeitern und 30 Standorten in 12 Ländern.

Klaus Scheder, verantwortlicher Partner in Klagenfurt, ergänzte: „ Auch der Blick in die Zukunft darf nicht fehlen: Die weißen Flecken auf der österreichischen TPA-Landkarte werden geschlossen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis TPA in jedem Bundesland vertreten ist. Auch die Expansion in Mittel- und Südosteuropa ist für TPA ebenfalls noch keineswegs abgeschlossen. “

Der Wirtschaftsstandort Kärnten hat sich toll entwickelt, darin sind sich die Gastgeber einig. Immer mehr Forschungs- und Hightech-Betriebe, aber auch Hochschulen siedeln sich hier an. Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Bundeslandes, und auch von TPA, sind aber die zahlreichen erfolgreichen kleinen und mittleren Betriebe, so die TPA Partner.

Auch „Kunst und Genuss“ kam beim Event nicht zu kurz

Die Förderung regionaler Künstler ist den Gastgebern ein großes Anliegen, deshalb veranstaltet die Kanzlei jährlich und mit viel Herzblut die Vernissage „Kunst und Genuss“ in Klagenfurt. Am 14. November war es Franco Kappel, der seine Werke zur Freude aller Anwesenden in den TPA Räumlichkeiten präsentierte.

Viele Freunde, Kunden und Wegbegleiter feierten bis nach Mitternacht mit dem TPA Team. Dabei kam auch die Kulinarik nicht zu kurz, das Team vom Kärntnerhof aus

Bad Kleinkirchheim servierte beste Schmankerl, Rudolf Linder schenkte ausgewählte Weine aus und die Gäste konnten außerdem Wildspezialitäten von Bergwild Delikatessen verkosten.

Über TPA

TPA feiert 2019 40-jähriges Jubiläum und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 14 österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl beschäftigt.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

