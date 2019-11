FP-Mahdalik an Bürgermeister Ludwig: Medienaktionen statt Armutsbekämpfung als Offenbarungseid

FPÖ fordert Maßnahmen gegen Armut und Obdachlosigkeit

Wien (OTS) - Als „befremdlich und einigermaßen unverfroren“ bezeichnet der Klubobmann der Wiener FPÖ, Toni Mahdalik, die medienwirksame Speisenverteilung von SPÖ-Bürgermeister Ludwig in der „Gruft“. „Anstatt diese vorbildhafte, aber in Wien leider noch immer notwendige Einrichtung als Bühne zu nutzen und nur fürs Foto den Kochlöffel zu schwingen, sollte der Bürger lieber Maßnahmen setzen, um den Betroffenen aus der Armutsfalle zu helfen oder sie im besten Fall gleich gar nicht hinein tappen zu lassen“, meint der Freiheitliche.



Ein ganz großer Dank gilt hingegen dem Engagement von Gastronomen wie Herbert Hausmair, der bereits zum 10. Mal in der "Gruft" auf eigene Kosten gekocht und die Speisen zur Verfügung gestellt hat. "Manch einer meint es eben ernst mit dem karitativen Engagement, wogegen das Grinsen von SPÖ-Bürgermeister Ludwig für die Kameras wohl in eine andere Kategorie fallen dürfte. Denn wer, wenn nicht er als jahrelanges Mitglied der Wiener Stadtregierung und jetziger Bürgermeister, ist für Armut und Obdachlosigkeit in Wien maßgeblich mitverantwortlich", fragt Mahdalik. (Schluss)sp/on/ge/bob

