Die lebensgroße maltesische Krippe im Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien ist eröffnet

Wien (OTS) - Die lebensgroße, maltesische Krippendarstellung, mit der imposanten Größe von 6,5m x 4,5m x 5,5m, basiert auf einer typisch maltesischen Krippe. Sie zeigt die Geburt Jesu.

Eine Ausarbeitung dieser künstlerischen Krippe wurde im Jahr 2016 am Petersplatz in Rom gezeigt. 2017 war diese Krippe am Krippenplatz in Betlehem zu sehen und 2018 wurde sie in Valletta ausgestellt.

Die Krippe ist noch bis einschließlich 23.12.2019 zu bewundern!

Infos zur Krippe unter: www.artikultura.mt

Öffnungszeiten des Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien:

15. November bis 23. Dezember

Montag-Mittwoch: 14:00 – 22:00 Uhr

Donnerstag, Freitag: 14:00 – 23:00 Uhr

Samstag: 11:00 – 23:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 21:00 Uhr

1090 Wien, Universitätscampus/Altes AKH - Hof 1.

www.weihnachtsdorf.at

Rückfragen & Kontakt:

Veranstalter des Weihnachtsdorf am Campus der Uni Wien:

MAGMAG Events & Promotion GmbH, 1200 Wien, Leystraße 43

Frau Cornelia Klement

Tel.: 01-4073130–20

pr @ magmag.at