Pressekonferenz: „Notstand psychische Gesundheit in Österreich“

Dienstag, 26. November, 09:30 Uhr, Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Jede/r dritte Erwachsene und jede/r vierte Jugendliche in Österreich

leidet unter einer psychischen Erkrankung, Tendenz steigend. Die

Zahl der Krankenstandstage aufgrund von psychischen Erkrankungen hat

sich seit 1990 fast verdreifacht. Bei der Suizidrate liegt

Österreich deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Diese Fakten

zeichnen ein erschreckendes Bild, wie es um die seelische Gesundheit

der Menschen in Österreich bestellt ist.



Im Rahmen der Pressekonferenz stellt pro mente Austria, der

österreichische Dachverband der Vereine und Gesellschaften für

psychische und soziale Gesundheit, ein 5-Punkte-Lösungspapier vor,

das der künftigen Bundesregierung dienen soll, um dieser Entwicklung

entgegensteuern.



Gesprächspartner:

- Dr. Günter Klug, Präsident von pro mente Austria

- MMag. Gernot Koren MAS, Vizepräsident von pro mente Austria

- Gastreferent: Dr. Thomas Leoni, Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung (WIFO)



Datum: 26.11.2019, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien



