willhaben präsentiert die „Zahl der Woche“: 46

Wien (OTS) - willhaben gibt in regelmäßigen Abständen unter dem Motto “Zahl der Woche” Einblick in aktuelle Suchtrends, die Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf der Plattform, Nutzungszahlen, Überraschendes, Kurioses und vieles mehr.



Die heutige Zahl:

46

(Quelle: willhaben-Daten, Stichtag 18.11.2019)



Wann beginnt in Österreich die Weihnachtskeks-Saison? Wertet man die Stichwortsuchen nach „Keks-Ausstechern“ auf willhaben aus, ist es Jahr für Jahr stets die Kalenderwoche 46, so auch heuer. Exakt in dieser Woche steigen jährlich die „Keks-Ausstecher“-Stichwortsuchen rasant an: Ein untrügliches Zeichen für den inoffiziellen Start in die alljährliche Keks-Saison.

