Sobotka: Peichl war scharfzüngiger Beobachter der Politik

Nationalratspräsident tief betroffen vom Tod des "Ironimus"

Wien (PK) - Tief betroffen vom Ableben Gustav Peichls ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Peichl sei ein scharfzüngiger Beobachter der Politik gewesen und habe nicht nur als Karikaturist die Kunst und Kultur in Österreich mitgeprägt. Auch als Architekt sei er ein Aushängeschild Österreichs gewesen. "Mit Gustav Peichl verlieren wir einen großen Österreicher und Europäer, der weit über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt und geachtet war. Seine zahlreichen Bauwerke werden unsere kulturelle Landschaft noch über Jahrzehnte prägen", so Sobotka. Besonders verwies der Nationalratspräsident auch auf die Verdienste Peichls rund um das Karikaturenmuseum in Krems und den Bau verschiedener ORF-Landesstudios. (Schluss) red

