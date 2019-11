LH Mikl-Leitner zum Ableben von Gustav Peichl

„Ein ganz Großer der Architektur und Karikatur“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Gustav Peichl war ein ganz Großer der Architektur und Karikatur, der unserem Land tief und innig verbunden war. Niederösterreich hat ihm viel zu verdanken“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Gustav Peichl.

Zu den wichtigsten Arbeiten des Architekten Gustav Peichl zählen neben der Bundeskunsthalle in Bonn oder dem Anbau des Städelmuseums in Frankfurt u. a. auch das ORF-Landesstudio in St. Pölten sowie das Karikaturmuseum in Krems. Dort konnte Landeshauptfrau Mikl-Leitner erst im März 2018 die Jubiläumsausstellung zu seinem 90. Geburtstag mit dem Titel „Ironimus 90“ eröffnen: „Eine besondere Ausstellung in einem Haus, das klar und deutlich die Handschrift von Gustav Peichl trägt, und das uns für immer an ihn und seine vielen Talente erinnern wird.“

„Mit seinen vielseitigen Begabungen hat Gustav Peichl Niederösterreich nicht nur hervorragende Bauwerke geschenkt, sondern auch viel zur Weiterentwicklung und internationalen Positionierung unseres Landes beigetragen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so die Landeshauptfrau.

