Vorschau auf den 59. Wiener Gemeinderat morgen

Wien (OTS/RK) - Morgen, Dienstag, trifft der Wiener Gemeinderat zur 59. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Die Debatte startet wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde. Frauenstadträtin Kathrin Gaál beantwortet eine Anfrage betreffend die Wohnsituation von Alleinerzieherinnen; Sozialstadtrat Peter Hacker wird zu den Maßnahmen befragt, welche die Stadt zur Obdachlosenhilfe in den kalten Wintermonaten setzt; eine weitere Anfrage an Stadtrat Hacker betriff Kosten für IT-Projekte im Krankenanstaltenverbund; Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein beantwortet die vierte Anfrage zum Thema S-Bahn-Verbindungen und Ausbau der "Stammstrecke"; die fünfte Anfrage beantwortet Umweltstadträtin Ulli Sima, darin geht es um den Stand laufender Verhandlungen zwischen Stadt und Fischerei-Betreibern.



Nach der Fragestunde ist die Aktuelle Stunde an der Reihe. Das Thema haben diesmal die Grünen eingebracht: "Klimaschutz als Chance für die Wiener Wirtschaft".



Thema der folgenden Hauptdebatte ist eine Subvention an den Nationalfonds der Republik Österreich.



Die Rathauskorrespondenz wird über den Verlauf der Sitzung und die Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet verfolgt werden

Die Übertragung funktioniert auf Desktop-Computern genauso wie auf mobilen Geräten. Unterstützt werden die gängigen Systeme Windows, Mac, Android, iOS (iPhone/iPad) und Blackberry.



In der Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates (INFODAT) unter https://www.wien.gv.at/infodat/ können Reden, Debattenbeiträge, Beschlüsse, Anfragen, Anträge, Gesetzesentwürfe und Landesgesetzblätter nach verschiedenen Kriterien abgerufen werden. Dabei wird Zugriff auf die zugehörigen Originaldokumente (sofern elektronisch vorhanden) geboten. (Schluss) red



