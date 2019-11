Bio Produkt des Jahres kommt aus dem Kamptal

Die Bio Bruschetta Ofengemüse aus der Edelkonserven Manufaktur Grossauer wurde zum Bio Produkt des Jahres gewählt.

Schönberg (OTS) - "Diese Auszeichnung freut mich besonders" so Stefan Grossauer "Seit ich vor fast 15 Jahren begonnen habe meine ersten Pestos in Gläser zu füllen, verfolgt mich ein Grundgedanke: Die in Italien so schön umgesetzte Tradition der Gemüsekonservierung ins Kamptal zu übersetzen."

Bio Produkt des Jahres

Bereits zum zweiten Mal wurden auf der "Bio Österreich", der Bio Fachmesse in Wieselburg das „Bio-Produkt des Jahres" übergeben. Eingereicht wurden über 100 biologische Produkte. Am Eröffnungstag wurde Stefan Grossauer als Sieger der Kategorie "Farm and Craft, Niederösterreich" von Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf geehrt.

Bio Paradeiser aus Österreich

Der Edelkonserven Hersteller aus dem Kamptal beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Verarbeitung frischer Bio Paradeiser: "Leider ist es selten geworden, dass reife, österreichische, in der Erde gewachsene Paradeiser verwendet werden, Tomatenmark und Früchte aus aller Herren Länder sind eben günstiger." Über zwei Jahre wurde an der Idee, als erster Betrieb Österreichs Bruschetta zu fertigen, gearbeitet. Das Grundrezept ist einfach, das

Geheimnis liegt im Detail: Die Paradeiser müssen vollreif sein, die Zwiebel nach dem Schneiden sofort leicht angeschwitzt werden und das Basilikum kommt frisch vom Stock, in groben Blättern.

Bio Bruschetta Ofengemüse

Und warum Ofengemüse? "Es ist ein Gericht, das aus meinem Alltag nicht wegzudenken ist", so Stefan Grossauer: "Ein Reindl mit allem was der Garten hergibt, lange geschmort im Ofen. Genau diesen Geschmack wollte ich in dieser Bruschetta Sorte einfangen."

Bruschetta gehört ursprünglich zu den italienischen Antipasti und leitet sich vom italienischen „bruscare“ (=rösten) ab. Frisch geröstetes, noch warmes Brot wird dabei mit dem kalten Belag bestrichen und als Vorspeise

gereicht. Und genau so schmeckt Grossauer Bio Bruschetta Ofengemüse auch am besten.

