Otto Immobilien: Oliver Bogner M.A. ist neuer Marketingleiter

Wien (OTS) - Dr. Eugen Otto hat vor kurzem mit Oliver Bogner M.A. einen absoluten Marketing-Profi für sein Unternehmen an Bord geholt. Bogner (Jahrgang 1985) kann auf neun Jahre Marketing-Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen verweisen, vom eigentümergeführten Freizeitdienstleister FITINN, wo er als Head of Marketing fungierte, bis zu globalen Marktführern im Premium Segment bei L´Oréal Österreich als Marketing Director CPD Skincare. Bogner hatte nach der Matura an der FH Wiener Neustadt internationale Wirtschaftsberatung BCI studiert und mit einem Master abgeschlossen. Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist zudem an der FH Wr. Neustadt Teilzeit-Lektor für „Special Topics in Marketing Analytics“.

