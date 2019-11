Neuerscheinung: Brexit – Farce und Tragödie

Buchpräsentation mit Mary Kaldor und Ivan Vejvoda am 21. November am IWM

Wien (OTS) - Das soeben erschienene Buch Brexit: Farce und Tragödie, herausgegeben am Institut für die Wissenschaften vom Menschen im Rahmen des Projekts Europes Futures, geht auf die grundlegenden Fragen ein, welche der Brexit an die heutige Politik, die Demokratie und Europa allgemein stellt. Der Sammelband geht von der Prämisse aus, dass ein angemessenes Verständnis des Brexits einen Ansatz erfordert, der den zeitlichen und räumlichen Kontext stark ausdehnt. Der Vorteil einer solchen Perspektive ist, dass sie das tagespolitische Geschehen in den Hintergrund stellt und historisch gewachsene Strukturen und Muster in den Vordergrund rückt. Eine Kontextualisierung lässt den Brexit weder als Panne der englischen Politik noch als Ergebnis einer englischen Besonderheit erscheinen, sondern vielmehr als Produkt einer komplexen Verwobenheit Englands mit der Welt.

Tatsächlich wirft der Brexit brisante Fragen auf, deren Reichweite über England hinausgehen. Die Beiträge des Bandes gehen auf Englands Verhältnis zu den keltischen Regionen des Königreiches, zu seiner imperialen Vergangenheit sowie zu Europa und dem europäischen Projekt ein.

Zu den prominenten AutorInnen zählen Ivan Vejvoda, G. M. Tamás, Misha Glenny, Fintan O’Toole, Pankaj Mishra, Tessa Szyszkowitz, Mary Kaldor, Kalypso Nicolaïdis, Timothy Garton Ash und Timothy Snyder.

Am 21. November wird der Band am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) vorgestellt. Ivan Vejvoda, Herausgeber und Leiter des Projekts Europe’s Futures, spricht mit Mary Kaldor, Professor of Global Governance an der London School of Economics, über aktuelle Entwicklungen und ihre Einschätzung, wie es mit Großbritannien und der EU nach der vorgezogenen Parlamentswahl am 12. Dezember weitergehen soll.

Zum Buch:

Brexit: Farce und Tragödie

Ivan Vejvoda (Hg.)

Wien: Passagen Verlag, 2019

Reihe Passagen Thema, herausgegeben von Peter Engelmann

Realisiert im Rahmen des Projekts Europe’s Futures, einer strategischen Partnerschaft zwischen der ERSTE Stiftung und dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

Terminaviso:

Brexit: Farce und Tragödie

Donnerstag, 21. November 2019, 18:00 Uhr

Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Spittelauer Lände 3; 1090 Wien

Ivan Vejvoda im Gespräch mit Mary Kaldor.

Veranstaltung in englsicher Sprache; Livestream verfügbar

Anmeldung und Details: www.iwm.at

