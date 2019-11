Wiener Tierschutzverein: Vier ungewollte Haustiere wie Müll entsorgt

Meerschweinchen im Pappkarton, Wasserschildkröten im „Gurkenglas“ – die traurige Bilanz eines Wochenendes.

Vösendorf (OTS) - Das vergangene Wochenende lässt den Wiener Tierschutzverein (WTV), was ungewollte Haustiere betrifft, wieder einmal eine traurige Bilanz ziehen. Insgesamt vier Tiere wurden sprichwörtlich wie Abfall entsorgt. Die beiden Vorfälle, um die es sich handelt, sind noch dazu besonders herzlos und dreist.

In Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) wurden zwei Meerschweinchen von Unbekannten in einem Karton auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Passanten entdeckten die Tiere. Für eines der Meerschweinchen kam die Hilfe aber zu spät. Es konnte nur noch tot geborgen werden. Das andere Tier wurde umgehend in den WTV nach Vösendorf gebracht. Das kastrierte Männchen hat die Strapazen - man kann nur spekulieren, wie lange die Tiere eingepfercht ausharren mussten - zum Glück ohne Blessuren und nur mit dem Schrecken überstanden. „Brownie“ ist nun im Kleintierhaus des WTV untergebracht.

Im zwölften Bezirk in Wien (Meidling) dürften Unbekannte ihrer beiden Wasserschildkröten überdrüssig geworden sein. Die Reptilien wurden in einem Einmachglas bei Mistkübeln abgestellt. Eine Dame entdeckte die Schildkröten und brachte auch diese in den WTV nach Vösendorf. Auch sie überstanden die Tortur glücklicherweise unbeschadet. Es dürfte sich bei den noch sehr jungen Tieren um Moschus-Schildkröten handeln. „Oliver“ und „Twist“ haben nun ein großes Aquarium im WTV-Kleintierhaus bezogen.

„Tiere sind empfindsame Lebewesen, die unseres Schutzes bedürfen. Haustiere einfach ihrem Schicksal zu überlassen ist strafbar und ethisch höchst verwerflich. Wenn man sich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr um seine Tiere kümmern kann, so gibt es Stellen wie den Wiener Tierschutzverein, an die man sich wenden kann. Sie einfach wie Abfall zu entsorgen, ist eine unmenschliche Grausamkeit“, so WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Sie richtet diesbezüglich auch einen Appell an die Bevölkerung: "Sollten Sie so eine Tat beobachten, so zögern Sie nicht und informieren umgehend die Behörden und den WTV".

Die Tiere warten nun auf neue, liebevolle Besitzer, die ihnen Liebe und Fürsorge entgegenbringen und sie respektvoll behandeln.

